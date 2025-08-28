La salud de Bruce Willis continúa agravándose progresivamente, afectando puntualmente el habla y su capacidad cognitiva, según reveló su esposa, Emma Heming Willis. El protagonista de la saga "Duro de matar" padece demencia frontotemporal desde hace casi tres años.

¿Cómo está de salud Bruce Willis?

El popular actor, ícono del cine de acción en Hollywood, atraviesa la etapa más difícil de su vida. Tras la sorpresiva noticia de su retiro en 2022 por problemas de salud, su esposa actualizó su diagnóstico, que da cuenta del agravamiento de su salud, pero también de su constante lucha y la de sus seres queridos para ganarle tiempo a la enfermedad.

Fue en marzo de 2022 cuando la familia dio a conocer que Willis padecía afasia, un trastorno del lenguaje que compromete la capacidad de hablar, comprender, leer o escribir. Meses después, en 2023, se confirmó un diagnóstico más severo: demencia frontotemporal, una condición que daña progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro, alterando el lenguaje, la personalidad y las funciones ejecutivas.

En una entrevista televisiva exclusiva para ABC News con la periodista Diane Sawyer, Emma fue directa: "Bruce goza de muy buena salud en general. Es solo que su cerebro le está fallando". Según ella, el lenguaje es una de las habilidades más afectadas por la enfermedad: "Está perdiendo el habla".

Lejos de resignarse, la familia adoptó estrategias para mantener el vínculo con el actor. Emma contó que, aunque las palabras escasean, hay formas distintas y emotivas de comunicarse: gestos, caricias y miradas.

"Tenemos una forma diferente de comunicarnos con él, pero lo estamos logrando", expresó, destacando que aún hay momentos de brillo del actor a partir de una sonrisa o una mirada, instantes fugaces que le permiten reconectarse con su esposo.

La situación del actor llevó a tomar una difícil decisión: Bruce fue trasladado a una segunda residencia más adecuada y con atención permanente. Emma definió la medida como una de las más difíciles de su vida, pero esencial para asegurar el bienestar de él y de la familia, especialmente de sus dos hijas menores. Bruce tuvo dos hijas más con Emma: Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11.

En la entrevista, Emma recordó cómo los primeros signos fueron sutiles y desconcertantes: silencio gradual y menor expresión emocional, todos síntomas muy ajenos a cómo fue siempre Bruce Willis en la intimidad.

"Después de que recibimos el diagnóstico, yo necesitaba desesperadamente apoyo. Solo me dieron un folleto sobre su condición y me dijeron que no había nada que se pudiera hacer, porque actualmente no hay tratamientos disponibles", agregó la modelo.

En este sentido, Heming Willis relató que la pérdida de sociabilidad de su esposo fue uno de los primeros signos de alarma. Aseguró que notó una conducta "un poco más callada" de Bruce en reuniones familiares, donde anteriormente se mostraba "muy conversador".

La esposa de Bruce Willis también anunció que publicará un libro que detalla toda su experiencia como cuidadora de una persona que sufre demencia frontotemporal; saldrá en septiembre y se sumará al especial televisivo que abordará el mismo tema, buscando ofrecer apoyo a quienes pasan por lo mismo y generar conciencia en torno al tema.