El artista Luis Brandoni causó preocupación por su estado de salud ya que debió suspender la función teatral de este miércoles, del espectáculo “¿Quién es quién?” que protagoniza junto a Soledad Silveyra por un inconveniente físico.

Según divulgó la página oficial de Multiteatro en su red social X -antes Twitter-, el actor se encuentra en un momento de “indisposición física”, por lo que no podrá llevarse adelante el acto sobre las tablas que ya aguardaba por su inicio, así como los espectadores esperaban poder ver la obra.

“Informamos que por indisposición física del Sr. Luis Brandoni, se deberá suspender la función de esta noche del espectáculo Quién es quién en el teatro Liceo. Las entradas en poder del público se canjean o devuelven por los mismos canales por donde fueron adquiridas”, informó la cuenta oficial de Multiteatro al dar a conocer la noticia.

Tal como señalaron desde el sitio, y más allá de las nuevas funciones que ya están a la venta, las entradas que están a poder del público para la fecha que no se llevará adelante, podrán canjearse o devolverse, a través de los mismos canales que fueron adquiridas.

Respecto al estado de salud oficial del intérprete de 85 años de edad, aún no se dispone de algún tipo de parte médico profesional.

Luego, Rottemberg se refirió a las indicaciones médicas que recibió Brandoni: “Él no estaba con fuerzas hoy para la función. No es nada grave, nada importante. No estaba para hacer la obra, fue una descompensación, le indicaron reposo para cuidarse, hoy no tiene la polenta necesaria. Eso fue lo que le dijeron, ahora está en la casa, lo lamentamos por el público”.