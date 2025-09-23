Preocupa la salud de Mariano Grondona: “Está muy delicado"

Mariano Grondona atraviesa un delicado momento de salud a sus 92 años y su esposa, Elena Lynch, contó algunos detalles.

Elena dialogó con Walter Leiva para Puro Show (El Trece) y expresó: "Mariano está muy delicado, no se entera de nada de lo que pasa, por suerte. Está tranquilo".

"Está muy delicado después de 13 años con un ACV. Tuvo una doble pulmonía igual que el Papa, el mismo día. igual, estuvo internado", agregó.

"Está en casa porque es mejor ahí que mal en el sanatorio. Está tranquilo y muy bien cuidado", sumó.

"Tiene 92 años es toda una vida juntos, es bravo", concluyó la mujer, sin ahondar en detalles sobre el estado de Mariano Grondona.

Qué le pasó a Mariano Grondona

El analista político y conductor de radio y televisión sufrió un ACV en 2012 que lo alejó de los medios.

El año pasado durante una entrevista con Hola!, Elena Lynch reveló cómo era la vida de su esposo a varios años de su mal momento de salud. "Mariano era una persona super activa, vivía trabajando, en la radio, en la televisión, viajaba y daba conferencias… De pronto, todo eso se detuvo", expresó.

"Al principio las secuelas del ACV fueron más suaves. Aunque tenía dificultades para caminar y problemas en una de sus manos, pudo participar en varios programas y también en radio. Podía pasear por la calle, una actividad clave para que se despejara un poco y que no estuviera ajeno del mundo. Después, eso se volvió más difícil, dejó de interesarle", continuó.

"No fue más a su escritorio. Todo sigue ahí, su biblioteca con sus libros… Pero se le borró. El escritorio está en el entrepiso que tiene la casa y yo, muchas veces, solía espiarlo mientras, por ejemplo, preparaba una clase para la facultad. Fue siempre muy estricto consigo mismo: todos los días leía muchísimo. ¡Si lo hubieras visto! A mí me asombraba. Era como un chico del colegio que no paraba de estudiar. Se sabía todo de memoria. No repetía nunca un tema. Sabía griego y latín. También jugaba al tenis y le encantaba andar a caballo. Pero se acabó el tenis y no anduvo más a caballo ni nada. No puede hacer ejercicio físico", relató.

Y sumó: "Gracias a Dios, la televisión existe. Porque, para un enfermo como él la televisión es una gran compañía. Ve las noticias y películas. Series no porque ese formato supone una gran memoria: para avanzar con los capítulos, tenés que recordar lo que pasó en el anterior".