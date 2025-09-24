Preocupa la salud de Thiago Medina por la complicación en sus pulmones

Desde el viernes 12 de septiembre, Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno a causa de un accidente vial que tuvo. Este miércoles se conoció un nuevo parte médico a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Según se informa, se realizó un ateneo clínico interdisciplinario que convocará a médicos de distintas especialidades y especialistas de la red pública provincial. El objetivo consiste en compartir de manera rigurosa la información clínica, analizar los resultados de los tratamientos administrados y debatir los pasos terapéuticos inmediatos.

El parte médico más reciente da cuenta de que el paciente sigue bajo asistencia respiratoria mecánica y monitoreo continuo, cursando una injuria pulmonar tratada con antibióticos, sin requerimiento de fármacos para sostener la presión arterial. La resolución de una atelectasia mediante kinesioterapia se suma a la compleja evolución, que persiste con pronóstico reservado. El equipo de salud examina cada parámetro vital con atención, ajustando las intervenciones conforme a los protocolos vigentes y a la evolución clínica.

El recorrido médico de Thiago comienza con el accidente que desencadenó una seguidilla de intervenciones de urgencia. Una cirugía de más de cuatro horas para reparar la parrilla costal resultó esencial, junto con la extirpación del bazo y el tratamiento de múltiples fracturas. La gravedad de las lesiones pulmonares motivó el uso temprano de ventilación mecánica. Desde la internación, el seguimiento estricto de los equipos de terapia intensiva respondió a la inestabilidad del cuadro general.

En las últimas horas, un episodio de atelectasia, seguido de injuria pulmonar, determinó la indicación de posición de decúbito prono, la colocación boca abajo, dirigida a mejorar la oxigenación y utilizada en situaciones críticas. Las respuestas a la kinesioterapia y el control de infecciones marcaron los hitos en la estrategia para sostener al paciente.

La familia pide un milagro para Thiago Medina

La familia de Thiago Medina enfrenta el proceso con una mezcla de angustia y esperanza. El rostro visible resulta el de su hermana Camila Deniz, conocida como Camilota, quien transmite los partes médicos y el estado de ánimo de los allegados.

Un video del martes a la noche conmovió a la audiencia: expresó, entre lágrimas, la urgencia de un milagro y la necesidad de apoyo colectivo para superar el momento más complejo. A cada nueva novedad clínica, Camila recurre a las redes sociales con pedidos de cadena de oración.

La exposición emocional muestra un entorno familiar desgastado por la espera y la incertidumbre, pero movilizado por la solidaridad que despierta la historia de Thiago. Amigos cercanos, conocidos y seguidores amplifican las súplicas, multiplicando el esfuerzo de acompañar desde el afecto y la fe.

La familia se mantiene unida y focalizada en cuidar a Thiago bajo el acompañamiento incondicional de una comunidad digital que no deja de manifestar empatía y apoyo constante.