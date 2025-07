Pepe Cibrián está internado. La noticia la confirmó su pareja, Ezequiel, en diálogo con el medio TN Show, y dio más detalles del cuadro del dramaturgo de 77 años.

“Arrancamos hace una semana con una gripe bastante fuerte y bueno con medicación yo me empecé a mejorar y Pepe no, entonces anoche arrancó con mucha tos y un poco de fiebre entonces esta mañana le digo ‘Gordi, vamos a la clínica, que te revisen y cualquier cosa te quedás internado, nos quedamos y que te cuiden. Vinimos y le hicieron todos los estudios”, comenzó explicando.

Respecto al cuadro de salud del artista, profundizó: “Por suerte no es una neumonía, es una bronquitis, pero seguramente nos vamos a quedar hasta mañana o pasado”.

“Por suerte está mejorando, ya estaba hablando por teléfono, está comiendo bien. Es básicamente eso, una bronquitis que le agarró fuerte, una gripe, pero ya está mejorando”.

El pacto que Pepe Cibrián hizo con amigos para que lo “ayuden a morir”

Todo comenzó cuando José “Pepe” Cibrián decidió hacerse una cirugía estética, pero le descubrieron un cáncer de próstata del que lo tuvieron que operar de manera inmediata. Era el año 2016 y, desde entonces, el dramaturgo, actor y director teatral tomó varias decisiones importantes e incluso hizo un pacto con algunos de sus mejores amigos para que –llegado el caso- lo ayuden a morir dignamente.

Tan coqueto como siempre, Pepe Cibrián Campoy cambió mucho su manera de pensar desde que pasó por dos cánceres y se rompió el cráneo en una caída. Por de pronto, les dejó de dar tanta importancia a las cosas materiales, que coleccionaba y acumulaba en su casa.

Justamente porque no quiere vivir la decadencia ni la decrepitud, es que el creador de Calígula y Drácula, el musical conversó con algunos de sus mejores amigos para pedirles que lo ayuden a morir con dignidad si llega el caso de que esté gravemente enfermo o en estado vegetativo.

“Si mi parte cognitiva fallara o si tuviera una dolorosa enfermedad terminal, yo no pienso sufrir nada. Me da igual si están de acuerdo conmigo, o no. No quiero ser un vegetal y que se tengan que hacer cargo de mí en ese estado, de ninguna manera. Tengo un pacto ético con amigos y así será, ellos me ayudarán a morir”, aseguró en La Nación.

Aunque su mayor deseo es morirse en el escenario de un teatro, y a pesar de que la eutanasia está prohibida en nuestro país, Pepe Cibrián dice que tiene todo arreglado y calculado. Porque como el pacto fue con muchos amigos, nadie sabrá quién habrá sido el responsable de colaborar en su muerte, si fuera necesaria esa ayuda, y por lo tanto no sería procesado.