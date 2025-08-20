Preocupación por el estado de Britney Spears: seguidores reaccionan a videos caseros

La publicación de un video en el que la cantante estadounidense Britney Spears aparece en el interior de su casa con un ambiente notoriamente desordenado provocó inquietud entre sus seguidores en distintas redes sociales.

La artista compartió el lunes pasado dos videos en Instagram, en los que interpreta “Unfaithful” de Rihanna y “Kiss” de Prince. “Jugando con la iluminación y limpiando mi casa como si no hubiera mañana”, se leía en la descripción de la publicación.

En las imágenes, Spears, de 43 años, canta, baila y utiliza acento británico, mientras viste una camiseta corta de lunares, shorts de cintura baja y botas altas negras. Al fondo de la grabación destaca una gran cantidad de objetos dispersos por el suelo.

Debido a que la estrella pop mantiene desactivados los comentarios en su cuenta de Instagram, parte de las reacciones se trasladó a X (antes Twitter).

“Dios, ¿qué le pasó a la pobre Britney, ¿es este el precio de la fama?”, escribió uno de los usuarios, según lo recogido por la prensa especializada.

Otro agregó: “De verdad no está bien”. Entre otras reacciones se leen: “Necesita ayuda, es muy triste ver esto” y “¿Está bien?”, lo que resalta el nivel de preocupación entre sus seguidores.

Los videos incluyeron además expresiones de inquietud por el bienestar de los perros de la cantante.

“Alguien debería llevarse a sus perros”, señaló un cibernauta, y otro comentó: “¡Pobres perros! Alguien, por favor, sáquelos de ahí”.

Por el momento, los representantes de Britney Spears no han brindado ninguna respuesta oficial sobre la situación o el estado de la artista.

Últimamente, Spears ha acentuado la preocupación de sus fanáticos a través de publicaciones inusuales en redes sociales.

A principios de mes, la artista experimentó un percance con su vestuario al bailar en un minivestido dorado y tacones al ritmo de “Any Time, Any Place” de Janet Jackson, cuando quedó expuesta parcialmente.

Ella editó posteriormente el video cubriendo la zona con emoticones de flores.

La inquietud de la audiencia acompañó a Britney desde que, en noviembre de 2021, se liberó de la tutela legal que durante 13 años reguló sus decisiones personales y patrimoniales.

Desde esa fecha la artista intensificó sus publicaciones en redes sociales, en las que han aparecido grabaciones bailando con cuchillos y otras posando sin ropa en la playa.