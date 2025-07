Preocupación por La Joaqui: la debieron trasladar en ambulancia y se mostró con cuello ortopédico

La Joaqui generó preocupación entre sus seguidores en redes sociales al compartir imágenes de su traslado en una ambulancia. La artista, vestida con uno de los característicos looks que utiliza en sus presentaciones, dejó entrever que había sufrido una lesión durante un concierto. Ante el revuelo que sus publicaciones causaron, la joven decidió aclarar la situación y tranquilizar a sus fanáticos.

El estilo único y la música de La Joaqui le han permitido conquistar un público diverso, lo que la llevó a iniciar una gira por Europa con el objetivo de conectar con nuevos seguidores y demostrar su talento en distintos países. Sin embargo, la emoción de su primera presentación en Italia se vio afectada por una inesperada afección durante el show, lo que generó inquietud entre sus admiradores y la obligó a modificar el ritmo del concierto.

En sus historias de Instagram, la artista compartió su agradecimiento: "Gracias Milán, fui muy feliz con ustedes". Poco después, publicó una imagen donde aparecía en una ambulancia, acompañada por dos enfermeras. "Creo que me pasé de feliz", escribió, lo que provocó un gran revuelo en las redes sociales.

Qué le pasó a La Joaqui en plena gira por Europa

Frente a la preocupación y las múltiples preguntas de sus seguidores, La Joaqui se mostró en una clínica, luciendo una bata y un cuello ortopédico, y explicó: "Estoy bien. Solo me disloqué la clavícula, pero todo sigue a su ritmo". La intérprete de "Kitty" también aseguró que su próximo show continuaba en pie, preguntando: "¿A quién veo mañana en Málaga?".

Con el fin de calmar a sus seguidores alrededor del mundo, La Joaqui optó por un tono humorístico en su red social: "¿Le pongo brillitos al cuellito, qué dicen?". De esta manera, dejó claro que se presentaría en los escenarios con una estética adaptada a su situación médica y que continuaría con su agenda laboral como estaba previsto.

Horas después, La Joaqui fue vista haciendo reposo, mostrando un estado de ánimo más animado. "Hola a todos, aparezco yo, la persona con más suerte del mundo", comenzó diciendo entre risas. Posteriormente, agradeció a quienes le enviaron mensajes preocupados por su salud: "Quiero agradecer a todos que me están mandando mensajitos y apaciguar un poco la preocupación".

La artista relató que la lesión ocurrió al interpretar su segunda canción en el festival: "Se me dislocó la clavícula. Yo la verdad lo sentí y tal vez no fue lo más maduro de mi parte no salir a resolverlo en algún momento". A pesar del dolor, decidió continuar con el show, motivada por la emoción de tocar por primera vez en suelo italiano.

Por último, La Joaqui expresó su gratitud hacia los asistentes del evento en Milán, quienes la ayudaron a ser trasladada rápidamente al hospital y estuvieron dispuestos a colaborar en todo momento durante esta situación inesperada.

Su próxima presentación está programada para este viernes 4 de julio en el Selvatic Málaga Fest, donde también se presentará su novio, Luck Ra, quien figura entre los artistas confirmados. Esto implica que apenas dispondrá de unas horas para descansar antes de volver a subir al escenario.

