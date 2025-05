Prime Video anuncia las películas y series que llegarán en el mes de junio de 2025, con Los pecadores, The Monkey y Amenaza en el aire entre sus platos fuertes.

Con mayo dando sus coletazos finales, las plataformas de streaming aprovechan hasta el último minuto para presentar las novedades del próximo mes. Si esta mañana abordábamos los estrenos de Max, ahora le llega el turno a Prime Video.

A través de un comunicado de prensa, el servicio de transmisión de Amazon ha anunciado las películas y series que incorporará a lo largo del mes de junio, donde encontramos unos cuantos títulos de interés (aunque algunos de ellos pertenecen al apartado de alquiler y compra de la plataforma).

Estrenos de Prime Video en junio

Confidencial (Black Bag) (alquiler o compra) - 2 de junio

Los pecadores (alquiler o compra) - 3 de junio

Amenaza en el aire - 6 de junio

C.A.E.M.: Sobre el terreno temporada 2 - 9 de junio

Deep Cover - 12 de junio

Wolfgang (alquiler o compra) - 12 de junio

La frontera (nueva serie) - 13 de junio

Éramos mentirosos (nueva serie) - 18 de junio

The Monkey (alquiler o compra) - 21 de junio

Head Over Heels (nueva serie) - 23 de junio

Countdown (nueva serie) - 25 de junio

Infiltrada en el búnker - 27 de junio

Normalmente solemos pasar por alto los títulos de alquiler y compra para enfocarnos más en lo que está disponible "gratis" en la plataforma, pero es difícil no hacer caso a la llegada de películas tan populares como Los pecadores y The Monkey.

Dirigida por Ryan Coogler, en Los pecadores Michael B. Jordan encarna un papel doble interpretando a Elijah y Elias Smoke, dos hermanos gemelos que regresan a su pueblo natal después de muchos años solo para encontrarse con unos vampiros que llegan al lugar para saciar su sed de sangre.

Por su parte, The Monkey es una adaptación del relato de Stephen King que realiza Osgood Perkins donde unos hermanos tienen que lidiar con la amenaza de un mono de juguete que provoca la muerte a su alrededor.

Otro estreno interesante en Prime Video es Amenaza en el aire, un thriller de acción dirigido por Mel Gibson y protagonizado por Mark Wahlberg donde el traslado de un importante testigo se volverá toda una pesadilla cuando un sicario camuflado como el piloto secuestra el avión con la intención de impedir su testimonio.

Tampoco hay que olvidarse de los canales de Prime Video, donde tenemos también novedades jugosas como Sonic 3: La película en SkyShowtime el 11 de junio o la saga James Bond en MGM+ el 15 de junio, así como series como And Just Like That... temporada 3 el 2 de junio en Max y MobLand el 9 de junio en SkyShowtime.

Estas son las películas y series que llegarán al catálogo de Prime Video en el mes de junio de 2025.