Qué dijo Evangelina Anderson sobre los rumores que la vinculan con Leandro Paredes

El escándalo explotó como pólvora en redes sociales y portales de espectáculos: los rumores de una supuesta relación entre Evangelina Anderson y Leandro Paredes encendieron la escena mediática, forzando a la modelo a finalmente enfrentra a las cámaras. Durante días, los susurros atravesaron las charlas de café y las mesas de televisión, apuntando a la modelo en el ojo de un huracán que parecía no tener fin.

Hoy, Eva se muestra serena. Se encuentra atravesando un nuevo capítulo tras su separación de Martín Demichelis, dedicándose por completo a las grabaciones de Masterchef Celebrity. Lejos de eludir, enfrentó la tormenta. En un alto durante las intensas jornadas como participante del reality, brindó una entrevista al ciclo LAM, donde sus palabras buscaron cerrar puertas y sanar heridas.

“Me costó bastante. Pero, ¿sabés quién me convenció? Mis hijos. Me pidieron ellos. Ellos saben que trabajar me hace bien, que me pone muy feliz y, y si yo estoy bien, ellos están bien", contó sobre su regreso a la TV. La revelación de Anderson habla de un núcleo familiar profundo y la influencia de los más pequeños en las decisiones más grandes. Por fin sintió el impulso de volver a los sets: “Lo postergué tantos años de mi vida que ahora lo estoy disfrutando a full”, aseguró, lejos de plantearse como una víctima. “Lo hice con mucho gusto. Crie a tres hijos maravillosos y fui muy feliz”.

Pero, ¿cómo se cuidan los límites en una familia cuando la mirada pública es implacable? “Me cuesta bastante. Por eso no doy notas. Porque a veces dicen cosas que lamentablemente les llega a ellos, sobre todo en la escuela”, expresó. Un suspiro en su voz deja entrever el agobio: las palabras viajan y golpean donde más duelen.

En cuanto a su situación sentimental, la respuesta fue categórica. Sin rodeos, la modelo zanjó los deseos de novedades amorosas: “Mi prioridad son los chicos y estar con ellos. No voy a hablar nada más de mi vida privada. Ya está, es mucho”. ¿Qué más puede decir alguien que busca proteger a los suyos en un vendaval de versiones?

Llegado el momento más incómodo, Anderson enfrentó el rumor de una supuesta relación con Leandro Paredes, futbolista y hombre casado con Camila Galante, recientemente convertido en padre. Sin titubear, disparó: “Yanina Latorre dijo que salía con un hombre casado y le dije ‘Si es verdad, decí el nombre. Yo que soy la protagonista, te invito a que muestres el video, el tal video que decís que hay’. Dijo que lo iban a mostrar el martes en LAM. No sé, ¿lo mostró? No existe. No existe tal video. Es feo que te ensucien y que digan algo que no es”.

La preocupación por la esposa del futbolista también apareció en su descargo: “No está bueno, ¿sabés por qué, más que nada? Por la mujer de Leandro Paredes, que no lo conozco, no lo vi jamás en mi vida. Lo aclaré treinta mil veces y ella tiene tres chicos, un bebé muy chiquito y, sinceramente, yo me pongo en el lugar de ella y me parece fatal que se digan esas cosas. Jamás saldría con un hombre casado. Y lo digo y lo recontradigo. Y si hubiese un video, no sería tan hipócrita de decir esto en cámara“. Palabras que buscan cerrar de una vez la herida y desenmascarar la falsedad.

Las cicatrices de su separación con Demichelis quedan a la vista cuando evoca su viaje emocional: “Soy muy feliz con lo que me dio la vida, con lo que me dio el universo, o lo que quieran creer, Dios para mí. Lo mejor que me pudo haber pasado es lo que está pasando. En un principio la pasé muy mal. Ya hace más de un año que me separé. No voy a contar detalles, pero sí pueden saber que la pasé muy mal, obviamente”. La gratitud, sin embargo, ahora vence a la tristeza: “Hoy, gracias a Dios, que está siempre atrás mío y me da todo lo que yo le pido y guiándome el camino, siento que la vida que me está dando siempre me hizo muy feliz. Dios me está regalando esto de volver a mi país, estar cerca de mis padres y de trabajar de lo que me gusta y encontrarme como mujer”.

“Yo soy muy llorona. Soy muy sensible. Pero realmente a veces no sé si salir, aclararlo y que se siga hablando del tema y darles lo que quieren o callarme la boca y que pase el tema. Es difícil. Y más cuando dicen algo que no es, es como que te agarra una impotencia, pero no quiero tampoco generar más polémica. Yo soy perfil bajo. Pero soy perfil bajo porque sufro la exposición del quilombo. Lo sufro”, concluyó Evangelina Anderson con una honestidad desarmante. Un grito ahogado de cansancio en una vida que, sin elegirlo, a veces se escribe desde el filo de la exposición pública.