Qué dijo Lucía Patrone tras la visita de Lauty Gram en el “Congelados” de Gran Hermano

En la noche del jueves, Lauty Gram entró a la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe) para visitar a su novia Lucía Patrone en la sección del "Congelados", y todo fue emoción y romanticismo.

Tal como se pudo ver, la jugadora rompió en llanto ante las palabras de su novio. Pero lo cierto es que al cabo de un rato, ya cuando la gala del reality de Telefe había concluido, hizo catarsis con Santiago "Tato" Algorta sobre lo que significó la entrada de su chico a la casa, aunque más no fuese por un par de minutos.

"Me dio mucha paz lo que pasó. Menos mal que entró él porque yo te juro que si no entraba él me 'moría'. Necesitaba verlo", confió Luchi en una tranquila charla con el uruguayo quien señaló: "Lo sé. Yo intentaba por las dudas mentalizarte por si no venía".

"Yo igual hoy estuve todo el día nerviosa. Estaba muy nerviosa pero demasiado. Ahora estoy como dopada. ¿Viste que me trajo mi chocolate favorito? ¡Qué hermoso que es! Esa camperita blanca le quedaba bárbara. Lo amo mucho", agregó feliz la modelo súper enamorada.

Fue allí que Tato quizo saber qué más le dijo Lauty durante la visita mientras la besaba. "Lo que más me acuerdo es eso porque un poco se me fue pero porque estaba muy concentrada mirándolo a los ojos. Lo que más me dijo fue que me amaba mucho. En un momento, me dijo: 'Te amo, te amo, te amo'. Eso me re marcó. Me dijo: 'En los hoteles, en los aviones. Te pienso en todo pero no por esos momentos sino porque vos me acompañaste'. Me quiso decir como que lo hice feliz en esos momentos", señaló.

Y si bien Santiago observó que el cantante "estaba re tranquilo", dado que "ya está acostumbrado" a la exposición, Luchi le contó que el cantante "no es vergonzoso". "Es tipo más cancherito. Igual, lo noté un poquito no sé si nervioso pero sí muy enfocado en venir a mí. Me dejó muy tranquila verlo, lo llevó bien. Lo hizo perfecto", concluyó totalmente aliviada.