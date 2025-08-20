Qué dijo Nico Vázquez sobre la infidelidad de Gimena Accardi

El descargo de Gimena Accardi en Olga este martes por la mañana, reconociendo su breve infidelidad con “un random” generó que Nico Vázquez anuncie una conferencia de prensa por la tarde para despejar dudas sobre el arreglo de ambos tras su separación.

Nico Vázquez aprovechó una visita al Teatro Lola Membrives, donde brinda sus funciones de Rocky de jueves a domingo. “A mí me dijeron que Nico Vázquez quiere empezar su función del jueves ya sin este tema por aclarar”, dijo Cora Debarbieri en A la Tarde, antes de que el actor llegara al lugar.

Pasadas las 18.10 Nico se presentó ante la prensa y dio su versión de los hechos: “Gracias por estar acá. Me da mucha vergüenza porque no puedo creer la cantidad de medios que hay acá”, señaló. “La realidad es esa, la que dijo ella ante algunas cosas que ella sintió que necesitaba aclarar”, agregó.

“La quiero acompañar del lugar que yo puedo hacerlo. Para mí sigue siendo una persona muy importante y lo va a ser siempre, somos familia. De hecho, hoy al mediodía estuve con ella. Me fui para nuestra casa a acompañarla, a ver cómo estaba, porque obviamente fue una mañana muy movida para ella, para ustedes, para todos", reveló el actor.

“Me parece muy delicado entrar en detalles. No lo voy a hacer. Sí, aclararles que lo que dijo es lo que sucedió. Me apena la situación, no solamente de lo que ella pasó hoy en la mañana, sino de cómo está terminando de embarrar nuestra relación, que fue tan linda, porque realmente fue una historia muy linda. Son 18 años de muchas cosas. Casi todas ustedes las conocen, pero no todas, porque hay cosas que pasan adentro, entre cuatro paredes”, reveló Nico.

“Obviamente no somos una pareja perfecta, como mucha gente pensaba que lo éramos, sobre todo el público. Nos pasan las mismas cosas y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera, que son de público conocimiento. Y así y todo las hemos enfrentado y siempre las hemos superado con amor”, explicó Vázquez. /Ciudad magazine