Este lunes surgieron fuertes rumores de que la China Suárez y Mauro Icardi están esperando un hijo. Todo surgió por unas pistas que dio Pepe Ochoa al aire de LAM (América), aunque no nombró a los protagonistas.

Por la tarde, Wanda Nara llegó a los estudios de Telefe con L-Gante, su novio, y la prensa que se encontraba en el lugar le preguntó por las especulaciones que habían trascendido sobre su exmarido y la actriz. La conductora no esquivó la pregunta y dijo en diálogo con Intrusos (América): “No tengo ni idea, no sé nada”.

Por otro lado, dejó en claro cuál es su prioridad en este momento: “Me estoy ocupando de mis hijas y la revinculación”.

“Yo dije siempre que voy a colaborar en todo lo que se pueda y quiero que esa revinculación sea de la manera más segura y que se haga”, cerró Nara.