Qué hallaron en el departamento donde estaba Lourdes de Bandana

Ayer por la noche, Lourdes Fernández fue encontrada en el departamento de su exnovio. Inmediatamente, fue trasladada al Hospital Fernández, pero la policía científica se quedó trabajando en el lugar. En las últimas horas, se conoció el listado de todo lo que se halló en la vivienda.

Los efectivos observaron muchas botellas de bebidas alcohólicas, como vodka, vino, whisky y fernet. También había pastillas sin el blister de contención, de diferentes tamaños y colores. Actualmente, todo el material se encuentra siendo analizado en un laboratorio.

La integrante Bandana fue dada de alta este viernes a las 2 de la mañana y se retiró en compañía de una amiga, ya que no quiso tener contacto con la madre. Por su parte, Leandro García Gómez, su expareja, se encuentra detenido.

El compromiso internacional que Lourdes Fernández de Bandana tiene el 30 de octubre

En medio de la desesperación y la preocupación por el estado de salud de la cantante, se conoció el importante compromiso laboral que tiene el 30 de octubre. Hace varias semanas la confirmaron para un show retro en el Gran Rex que, además de contar con la presencia de Germán Tripel, ex Mambrú, marcará el regreso al país de A*Teens, la banda sueca -famosa por sus covers de ABBA- que desembarcará en calle Corrientes para celebrar los 25 años de su formación.

En noviembre llegará el turno de volver al ruedo con Bandana. La cita del reencuentro está pactada para el domingo 23 de noviembre en el marco de L.A.T.M. +35, la reconocida propuesta creada por DJ Tommy Muñoz. Sin embargo, hasta el momento, no se presentó a ningún ensayo, motivo que tenía en alerta a sus compañeras. Para 2026 tenían la intención de realizar una gira nacional, pero todo dependerá de cómo esté Low. /TN