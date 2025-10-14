La Voz Argentina 2025 (Telefe) llegó a su fin y consagró a Nicolás Behringer del team Luck Ra como el ganador del certamen musical. El voto del público no sólo definió al triunfador del reality, sino también estableció el orden en el que quedaron el resto de los finalistas.

¿En qué puesto quedaron los finalistas de La Voz Argentina 2025?

El talent show musical se despidió de la pantalla de Telefe por este año consagrando a Nicolás Behringer como el nuevo ganador del concurso de cantantes a través del voto de la gente.

Como era de esperarse, tras conocerse el desenlace del programa estallaron las redes con numerosas opiniones acerca de los resultados. Más allá de las diferentes miradas acerca de si Nicolás era o no merecedor del primer lugar del reality, fue tendencia el final del programa al que muchos consideraron abrupto.

Llamó mucho la atención la decisión de no dar a conocer en qué puesto quedaron los demás finalistas durante la última emisión luego de anunciar el nombre del ganador. Muchos atribuyeron este "apuro" al inicio del primer programa de MasterChef Celebrity que comenzó apenas terminada La Voz.

A los pocos minutos, las redes oficiales del programa dieron a conocer esa información y el premio que se llevaba cada uno de los finalistas que no ganaron.

Alan Lez, del Team Lali, quedó en segundo lugar y, por alcanzar este puesto, se lleva 30 millones de pesos.

El tercer puesto se lo llevó Milagros Gerez Amud del Team Soledad. La destacada cantante se lleva 15 millones de pesos.

Y el cuarto lugar, según el voto de la gente, quedó para Eugenia Rodriguez de Team Miranda! llevándose 5 millones.

De esta forma, los cuatro finalistas se aseguraron un reconocimiento por haber llegado a la instancia más exigente de La Voz Argentina 2025.