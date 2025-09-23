Qué pasó en Milán: la versión de Eros Ramazzotti sobre el incómodo momento con Evangelina Anderson

El cantante italiano Eros Ramazzotti habló por primera vez sobre el video que se viralizó mostrando un incómodo momento con la modelo Evangelina Anderson. A través de un audio exclusivo enviado a Pan y Circo de Radio Rivadavia, el artista explicó su versión de los hechos y aclaró los rumores que circularon en redes sociales.

El encuentro en Milán

El episodio tuvo lugar durante la Semana de la Moda de Milán, cuando Anderson viajaba junto a un grupo de amigas, entre ellas Majo Martino y Milca Gili. Según relató Majo, fueron invitadas a pasar la tarde en la casa del cantante: “Nos invitó a comer, pidió comida para todos, incluso nos sirvió helado, y al final terminamos cantando. Fue una velada muy amena”, comentó.

El video que se viralizó mostraba un intento de beso de Ramazzotti hacia Anderson, quien lo esquivó rápidamente con un movimiento de cabeza. Las imágenes, grabadas por Milca Gili y publicadas con la frase “Alguien se enamoró…”, generaron gran repercusión mediática.

La versión de Ramazzotti

En el mensaje enviado a la radio, Ramazzotti aclaró la situación con humor y contundencia: “Ahora sabes que toda la Argentina está hablando de un beso divertente - divertido - con la chica”, dijo refiriéndose al revuelo que causó el video.

El cantante también desmintió cualquier tipo de interés romántico hacia Anderson y aseguró que actualmente no mantiene pareja: “Somos solo amigos. No estoy con nadie, beso grande a todo el mundo”. Además, enfatizó que el gesto que se vio en las imágenes no fue un beso: “Ese beso no fue beso, fue un amague, nada más”.

Entre amigos y diversión

El episodio quedó aclarado como un malentendido y, según los relatos de quienes estaban presentes, se trató de un momento de diversión dentro de una reunión entre amigos. Anderson y Ramazzotti compartieron un encuentro ameno, con comida, música y risas, dejando claro que no existió intención romántica por parte del cantante.

La viralización del video y las especulaciones sobre su contenido generaron numerosos comentarios en redes sociales, pero la versión oficial de ambos participantes apunta a que todo fue parte de un momento espontáneo y amistoso, lejos de los rumores que llegaron a trascender.

En definitiva, lo ocurrido en Milán refleja cómo un instante captado en video puede ser interpretado de distintas maneras, pero detrás del revuelo mediático se encontraba una reunión cordial entre amigos y conocidos. La aclaración de Ramazzotti contribuyó a poner fin a las especulaciones y a mostrar el lado más relajado y divertido del artista italiano.