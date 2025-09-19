Qué se sabe de la operación de Thiago Medina: duración, riesgos y equipo médico

Thiago Medina no presentó fiebre en las últimas 48 horas por lo cual los médicos del hospital de Moreno decidieron operarlo del tórax tras presentar ocho costillas rotas, resultado del siniestro vial que protagonizó con su moto días atrás.

¿Cómo es la intervención?

Según se detalló en A la Barbarossa (Telefe) participan de la intervención no sólo médicos del hospital en el que se encuentra internado en terapia intensiva, sino también especialistas de otros nosocomios cercanos quienes, a través de una Junta Médica Interdisciplinaria, autorizaron la intervención quirúrgica.

El dato alentador fue que Thiago no tiene fiebre, pero también la gran cantidad de gente que se acercó al hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno para donar sangre.

Pía Shaw dio algunos detalles de cómo sería la riesgosa operación: "Hay que reparar hueso por hueso con el implante de cada costilla rota, esto va a durar cuatro o cinco horas".

Y sumó al respecto: "Hay que sacar todas las astillas que están en todo su cuerpo, son ocho las costillas rotas que están en todo su cuerpo y tiene, además muchos huesos rotos".

Agregó, también, que hoy por la noche se va a cumplir una semana del accidente y que el hospital "está poniendo toda la energía para que Thiago salga adelante"

Finalmente, confirmó que la familia del joven está y va a permanecer en el nosocomio para acompañarlo y seguir todas las novedades que surjan.

Por tal motivo, su hermana, Camilota, subió a su cuenta de Instagram un mensaje para que hoy Thiago Medina reciba toda la energía necesaria para sobrellevar esta jornada clave.

¿Qué dice el parte médico de Thiago Medina del 19 de septiembre?

"A las 10 de la mañana, el paciente Thiago Medina, internado en la unidad de terapia intensiva de nuestro hospital, ingresó a quirófano".

"Pasó la noche sin fiebre, lo que permitió que el equipo clínico que lo supervisa desde su llegada al hospital avanzara a la siguiente etapa".

"Equipo de cirugía en conjunto con especialistas provenientes del Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverria, que llegaron a través de la red de cirugía de la provincia de Buenos Aires, intervienen quirúrgicamente al paciente desde esta mañana, con el objetivo de reparar la parrilla costal".

"El paciente se encuentra estable. Se estima una cirugía de varias horas, y se informará a través de esta vía los resultados de la misma".