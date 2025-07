Agustín Isasmendi llamó la atención por completo en su audición a ciegas de La Voz Argentina 2025 al realizar una versión en folclore de “Pronta entrega”, canción de Virus que es uno de los grandes clásicos del rock argentino. El artista nacido en Tucumán pero que vive en Catamarca relató que tiene “orígenes” de casi todo el norte de Argentina.

“Tengo una particularidad: papá jujeño, mamá catamarqueña y abuela de Santiago. Mi música tiene que ver con estos paisajes que recorren mi sangre”, aseguró. Agustín comenzó con la música en primaria, tiene un dúo con su hermano y le dedicó a su familia la presentación con la que logró que Luck Ra y Soledad Pastorutti den vuelta sus sillas.

Obviamente que el cambio de g��nero de la canción fue tema de discusión a la hora de las devoluciones. “Me parece buenísimo intentarlo, no hay que quedarse en un lugar”, afirmó Soledad. El cordobés también hizo mención de la versión novedosa y la intentó utilizar a su favor para que Agustín lo elija a él y no a Soledad. “Me descolocó al principio un poco pero me pareció genial. Jugársela. Eso te va a hacer llegar lejos, habérsela jugado. Sé que la querrás a ella pero te animo a buscar una opción diferente, así como vos hiciste”, consignó Luck Ra para el participante.

Finalmente, el participante decidió en consonancia con su propia carrera. Aunque fue su primera vez en un programa de tal exposición, Isasmendi está acostumbrado a los escenarios. Sobre todo a los de peñas y festivales del norte argentino, que es donde se desenvuelve desde hace años. Por eso eligió pasar a la siguiente etapa con el grupo de la “Sole”.