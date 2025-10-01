Quién es Gustavo Scaglione, el presunto comprador de Telefe: el hombre apodado 'El Pulpo'

Telefe ya tendría un comprador luego de que Paramount haya decidido desprenderse de sus acciones del canal mediante un proceso de licitación. Si bien había varios compradores en carpeta, estaría cerca de cerrarse la negociación con Gustavo Scaglione.

¿Quién es Gustavo Scaglione, el presunto comprador de Telefe?

El empresario es considerado "El Pulpo" ya que supo consolidar un conglomerado de empresas periodísticas y audiovisuales. Su primera gran inversión se dio con la compra del grupo Televisión Litoral, que tenía a señales como: Canal 3, Radio 2, FM Vida y Rosario3. De aquí ya logró tener una base sólida en televisión abierta, radio y digital.

Pero, eso no fue todo, sino que fue en busca del terreno editorial, quedándose con una gran parte de Multimedios La Capital, también de su natal Rosario. Con el tiempo fue más allá de Santa Fe y se hizo con canales en Salta, Tucumán y Bahía Blanca.

Debido a que era dueño de distintos soportes (televisión, radio y gráfica) en una gran parte del país, se lo comenzó a apodar "El Pulpo". Sin lugar a dudas, su tentáculo más importante va a ser el de Telefe que, según el periodista Pablo Montagna, "el grupo liderado por Gustavo Scaglione se habría quedado con Telefe".

Actualmente, el canal de las pelotas está valuado por debajo de los 120 millones de dólares, siendo una cifra muy inferior a la que le puso Viacom a Telefónica, en 2016, de USD 345 millones.