Quién es Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez Fernández que fue detenido

Leandro García Gómez, el ex de Lowrdez Fernández, volvió a quedar en el centro del escándalo a raíz de la denuncia por la desaparición de la ex Bandana.

La artista había denunciado al hombre en 2022 por violencia de género, y el 1 de octubre de este año volvió a realizar una presentación judicial en su contra por el mismo motivo.

Quién es Leandro García Gómez

Pese a que en el ámbito del espectáculo cobró mayor notoriedad a partir de este caso, Leandro García Gómez tiene un pasado político.

"Leandro García Gómez, el acusado de secuestrar y golpear a Lourdes, ex Bandana, vivió del Estado durante una década", detalló el periodista Luis Gasulla mediante su cuenta de X.

"Fue funcionario de Débora Giorgi desde el 2009 y armó, en el 2016, La Néstor Kirchner junto con Esteban Pepe y Esteban Concia", agregó.

A su vez, Lissa Vera, amiga de Lowrdez, visitó LN+ luego de presentarse en Tribunales para denunciar a Leandro y reveló: "Me pregunto por qué no está preso, con todo lo que hay en contra suyo. Trabaja en la política, tenia un vínculo con el gobierno anterior".

"Cuando teníamos buena onda, él me contó que tenía un vínculo con Máximo Kirchner", expuso.

Su afinidad al kirchnerismo también quedó demostrada durante sus declaraciones con la prensa al ser consultado por Lowrdez, donde sentenció: "Que vuelva Cristina ya, esto no da para más. Distrajeron con esto toda la mañana para no hablar de la situación del país".

En lo que respecta a su vida personal, tiene dos hijas de una pareja anterior. "Leandro García Gómez tenía una causa anterior al romance de Lourdes. Inclusive había tenido tobillera electrónica y estuvo monitoreado a pedido del Tribunal Oral en lo Criminal Correccional 21. La había iniciado la damnificada por violencia de género", detalló este jueves Mercedes Ninci.