Quién fue el participante eliminado del Team Lali en “La Voz Argentina"

Lali Espósito protagonizó el segundo Round de su Team en La Voz Argentina (Telefe). Tras un cambio de reglas y con el acompañamiento de nuevos co-coaches, quedó definido los cantantes que siguen participando.

¿Quién fue eliminado del Team Lali en el 2° Round de La Voz Argentina?

A medida que avanzan los programas y van quedando cada vez menos participantes, es cada vez mayor la tensión que se genera al momento de conocer los resultados de los votos de los integrantes del jurado.

En el inicio de la segunda vuelta de Los Rounds, inaugurada por el Team Lali, se volvieron a sumar nuevos co-coaches: Valeria Lynch se unió a Soledad Pastorutti, Luck Ra fue secundado por Tiago PZK, Pablo Tamagnini acompañó a Miranda! y La Joaqui a Lali Espósito. Pero, además, hubo una modificación en la mecánica de la votación de los coaches. Lo explicó Nico Occhiato al inicio del programa.

"Van a cantar todos los participantes del equipo Lali. Ella es la única que no va a votar, después van a hacerlo todos, incluida La Joaqui", comenzó explicando. "O sea, son nuestros compañeros coaches de team, pero a la vez son libres", interpretó Lali.

Y continúo Nico: "Exactamente. Porque van a votar en todo. Son libres de votar según su criterio, con el puntaje del 1 al 10, con sus tablas. Solo Lali es la que no vota porque Lali, cuando termine de cantar todo su equipo, va a ser la encargada de salvar a tres participantes". El conductor aclaró, de paso, que quedan pocos programas en los cuales el coach pueda salvar a tres participantes.

Así las cosas, cada uno de los integrantes del equipo de Lali cantó a su turno y llegó el momento del veredicto de los coaches. Fueron siete los participantes: Alan Lez, Iara Lombardi, Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni, Rafael Morcillo y Lola Kajt.

Al momento de la definición, Lali salvó de manera directa a Alan Lez, Iara Lombardi y a Valentino Rossi, en ese orden. El resto de los coaches y co-coaches se encargaron entonces de calificar a los cuatro candidatos restantes.

En un clima cada vez más tenso, Nico Occhiato anunció los nombres de los dos participantes que obtuvieron los mayores puntajes que fueron: Jaime Muñoz y Giuliana Piccioni, dejando en un duro mano a mano entre Rafael Morcillo y Lola Kajt.

Finalmente, el conductor anunció que Rafael seguía en carrera y, de esta forma, Lola -al obtener el menor puntaje- quedó automáticamente eliminada de la competencia.

Enseguida, los dos concursantes se abrazaron en medio de aplausos de reconocimiento hacia la participante eliminada que antes de despedirse definitivamente de La Voz Argentina afirmó: "Soy feliz con lo que viví, con los amigos que me llevo. Gracias a todos por todo lo que aprendí".