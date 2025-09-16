La Voz Argentina (Telefe) se acerca cada vez más a instancias definitorias. Este lunes un participante del equipo Miranda! debió despedirse en un nuevo Round.

¿Qué participante quedó eliminado de La Voz Argentina?

Pasan los programas y cada vez son menos los participantes que van calificando a nuevas etapas de juego.

Esta vez fue el turno del Team Miranda!. La dupla conformada por Juliana Gattas y Ale Sergi debió resignar a un integrante de su equipo a instancias de su propia decisión, pero también en función del voto del resto de los coaches y de los co-coaches.

Tras las destacadas presentaciones musicales de cada participante, Miranda! debió salvar a tres miembros. La votación generó un desacuerdo entre Ale y Juliana, por lo que el co-coach que los acompaña, Pablo Tamagnini, debió intervenir para desempatar.

De esta forma, los elegidos fueron Joaquín Martínez, Eugenia Rodríguez y Pablo Cuello.

De acuerdo al reglamento del programa, los concursantes que no son salvados directamente por su coach son luego evaluados por el resto de los jurados, quienes les asignan un determinado puntaje.

El participante con la puntuación más baja en esta instancia queda eliminado de la competencia.

De esta manera, quien cosechó menos votos entre Soledad Pastorutti, Luck Ra y Nicki Nicole -reemplazante de Lali Espósito- fue Aimel Sali, por lo que quedó automáticamente eliminada.

Tras conocerse la decisión, tanto Ale como Juliana se acercaron a la concursante descalificada para darle ánimo pese a la eliminación.

"Aimel es espectacular, es buenísima y dejó su marca sobre este escenario que la gente no se va a olvidar nunca, te auguramos un porvenir enorme", arengó Ale Sergi.

De esta forma, el Team Miranda! tras el segundo Round en La Voz Argentina quedó conformado por Emiliano Villagra, Thomas Guzmán, Sofía Verna, Pablo Cuello, Joaquín Martínez y Eugenia Rodríguez.