Mirtha Legrand ya está lista para recibir a sus nuevos invitados este sábado 27 de septiembre a partir de las 21:30 hs en La Noche de Mirtha por la pantalla de El Trece.

En lo que promete ser una mesaza, la diva estará acompañada por una gran figura del espectáculo, Fernando Dente, que se destaca por su rol en la condición, la actuación y el canto. Actualmente, se encuentra como director en Despertar de primavera y protagonista en Las cosas maravillosas.

Sin embargo, sin lugar a dudas, el mayor debate de la mesa estará centrado en la actualidad del país de cara a las elecciones de octubre. Por esa razón, se sentará Emilio Monzó, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires.

Además, para intercambiar opiniones se sumará la periodista Natasha Niebieskikwiat, especializada en relaciones internacionales.

Terminarán esta convocatoria la conductora de Crónica TV, Liliana Caruso, y la modelo, Sofía Zámolo.

La reunión histórica entre Mirtha Legrand, Marcela Tinayre, Juana Viale y Ámbar de Benedictis

Los fotógrafos Ariel Grinberg y Martín Bonetto capturaron con su lente a la familia Legrand - Tinayre para la revista Viva de Clarín en la Mansión del Four Seasons.

A los 98 años, Mirtha Legrand posó junto a su hija, su nieta y su bisnieta, y expresó su alegría: "Me encanta ver juntas a las mujeres de mi familia. Me encanta que sean artistas, que estén en el ambiente, que conozcan a la gente, que estudien. Cada una en lo suyo son muy talentosas".

Al ser consultado por qué heredaron de ella, la Chiqui se sinceró: "Nunca lo he pensado, aunque creo que si me lo pongo a pensar, te diría que cada una tiene algo mío. Lo noto en la forma de hablar, la forma de sentarse, la forma de reírse, y hasta en la manera de pensar en algunas cosas".

"Cada una tiene una personalidad muy fuerte. Y cada una en lo suyo. Pero nuestra vida es algo natural. Tomamos té en lo de Marcela con amigos o vienen a casa los domingos al té que es habitual en mi casa. Hablamos hasta de política. Soy muy sociable, me gusta estar al día, saber de todo. Pero no me considero lo suficientemente culta. Me hubiera gustado saber más de todo", manifestó Mirtha Legrand.

Además, la diva contó cómo es la intimidad de su familia: "Voy a lo de Marcela, que vive cerca de casa, o a lo de Juana, que vive más lejos, en la provincia. Siempre llevo sándwiches. Tomamos el té y charlamos de todo. Pero nunca hablamos de los programas. Ellas no me dicen que tal estuvo mal o cual fue bueno. Para ellas no soy Mirtha Legrand".