Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

El reconocido director de cine Juan José Campanella encabezará la mesa de invitados de Juana Viale este domingo 15 de junio en el programa Almorzando con Juana, mientras que el sábado 14 de junio, Mirtha Legrand recibirá a figuras destacadas del periodismo, el espectáculo y el teatro en La Noche de Mirtha. Ambos ciclos de eltrece ya confirmaron la lista de personalidades que participarán en sus tradicionales mesas de conversación durante el fin de semana.

La emisión del sábado 14 de junio de La Noche de Mirtha comenzará a las 21:30 y contará con la presencia de los periodistas Alfredo Leuco y Luciana Geuna, el conductor de televisión Pampito, el coreógrafo y productor teatral Flavio Mendoza y la exmodelo y actriz Belén Francese.

Mirtha Legrand mantiene su formato clásico, en el que la conductora comparte la mesa con invitados de diferentes disciplinas. En esta ocasión, la presencia de los periodistas ofrecerá el análisis de la noticia de la semana: la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. En tanto, el espectáculo estará garantizado por el conductor de Puro Show y dos figuras con reconocidas trayectorias en diferentes ámbitos, para una mesa que promete diversidad de opiniones y anécdotas.

Por su parte, el domingo 15 de junio a las 13:45, Juana Viale conducirá una nueva edición de Almorzando con Juana en la que el cine y la música tendrán un lugar destacado. Según consignó Ciudad Magazine, la mesa estará integrada por Juan José Campanella, las actrices Flavia Palmiero y Mora Fisz (reconocida por interpretar a la hija de Ricardo Darín en El Eternauta), el cantante y actor Gerónimo Rauch y el chef Donato de Santis.

Gerónimo Rauch, conocido por su carrera en musicales y su paso por escenarios internacionales, sumará una perspectiva artística vinculada a la música y la actuación. Donato de Santis, chef de origen italiano radicado en Argentina, aportará su visión sobre la gastronomía y la cultura culinaria, enriqueciendo la variedad temática de la mesa.

La emoción de Mirtha

Mirtha Legrand celebró recientemente 57 años al aire, un hito que la conductora vivió con emoción y que reafirma la vigencia de su ciclo en la pantalla de eltrece. La Chiqui no pudo contener las lágrimas al celebrar sus 57 años al aire con su histórico programa televisivo, rodeada de aplausos, flores y el cariño de su público.

La conductora, visiblemente emocionada, agradeció el apoyo recibido a lo largo de las décadas y compartió un brindis especial en el estudio. La jornada estuvo marcada por la emotividad y la sorpresa, ya que la diva recibió una carta inesperada de sus nietos y un video homenaje que repasó su extensa trayectoria. La celebración de este aniversario se desarrolló en el marco de una nueva edición del ciclo, donde Mirtha lució un atuendo brillante y se mostró acompañada por figuras reconocidas de la televisión y el espectáculo argentino.

La conductora inició el programa recordando el aniversario: “Esta semana se cumplieron 57 años del estreno de este programa, y la leyenda continúa”. Tras la proyección de un video, y, al intentar brindar, se quebró en llanto ante las cámaras. “Me emociono, estoy muy emocionada, disculpen. Me emocioné muchísimo, 57 años, parece mentira. Me ha acompañado tanto el público, con tanto cariño y con tanto amor. Me he hecho grande, me he hecho mayor, me he hecho una señora grande al lado de ustedes y me han soportado todo. Así que muchas gracias. Han hecho de mí una mujer muy feliz. 57 años más joven era, chicos, qué maravilla”, expresó la diva.

En medio de la ovación, una asistente le acercó una carta firmada por su nieto Nacho y Diego Palacio, los responsables de la producción: “Feliz aniversario, es nuestro orgullo y placer acompañarte en este proyecto maravilloso”. La respuesta de la oriunda de Villa Cañás fue en la misma sintonía: “Muchas gracias. Qué bonitas. Me emocioné, qué voy a hacer, me tomaron por sorpresa, hay que avisar estas cosas. Acá seguiremos hasta que Dios quiera”.