Quiénes son los semifinalistas de los equipos de Lali y Luck Ra en La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina 2025 (Telefe) ingresó de lleno en su recta final y los Team de Lali Espósito y Luck Ra definieron a sus semifinalistas en el marco de los cuartos de final.

¿Quiénes son los semifinalistas del Team Lali Espósito en La Voz Argentina 2025?

El reality de cantantes de Telefe continúa avanzando a paso firme a su etapa final. El Team que arrancó la emisión del lunes fue el de Lali. Jaime Muñoz interpretó "Recuérdame" de Carlos Rivera, Giuliana Picconi cantó "Nunca voy a olvidarte" de Cristian Castro, Alan Lez presentó "Kiss" de Prince y Valentino Rossi se lució con su interpretación de "Cuando nadie me ve" de Alejandro Sanz.

Vale recordar que, en esta instancia de la competencia ya no hay salvados por los coaches. En la etapa de cuartos de final los que definen la continuidad o no de un participante son todos los miembros del jurado a través de la suma de los puntajes de Lali Espósito, Luck Ra, Miranda! y Soledad Pastorutti

En medio de un clima de gran tensión, el conductor del programa Nico Occhiato anunció que Alan Lez era el primer semifinalista de La Voz Argentina 2025. El cantante recibió una gran ovación y el abrazo de sus compañeros de equipo.

Enseguida, Nico mencionó al segundo semifinalista del Team Lali: Jaime Muñoz. De esta forma, el promedio de los votos de los cuatro coaches dejó fuera de concurso a Giuliana y Valentino.

Tras conocerse la difícil decisión del jurado, Lali reconoció el talento de todos los integrantes de su Team, más allá de quiénes quedaron afuera y quienes no: "Quiero felicitarlos porque hicieron cuatro shows impresionantes. Ojalá puedan usar este programa como plataforma para seguir creciendo y cuentan conmigo, siempre".

Y agregó: "Estoy orgullosa de que sean parte de este Team y me han halagado siempre con sus presentaciones. Son dos bestias estos semifinalistas".

¿Quiénes son los semifinalistas del Team Luck Ra en La Voz Argentina 2025?

En el equipo del cantante cordobés las cosas tampoco fueron fáciles. En la etapa de cuartos de final ponían en juego su continuidad Federico Mestre, Nathalie Aponte, Nicolás Behringer y Thomas Dantas.

Tras las destacadas presentaciones musicales y en medio de un clima de mucho nerviosismo, Nico Occhiato abrió el sobre que recibió de la escribana y reveló que el primer clasificado del Team Luck Ra a las semifinales de La Voz Argentina 2025 era Nicolás Behringer, quien tuvo una interpretación muy bien lograda de "Honesty" de Billy Joel.

Corte de por medio, el conductor anunció que la segunda persona en convertirse en semifinalista del equipo del cuartetero era Nathalie Aponte, quien interpretó "Bang bang" de Ariana Grande.

De esta forma, Thomas Dantas y Federico Mestre quedaban fuera de la competencia. Tras felicitar a Nathalie, Nico se acercó a los dos participantes expulsados y les dijo a modo de reconocimiento: "La rompieron durante todo el certamen".

Tras la doble eliminación en ambos equipos, los primeros semifinalistas de La Voz Argentina 2025 quedaron son: Alan Lez y Jaime Muñoz del Team Lali; y Nicolás Behringer y Nathalie Aponte del Team Luck Ra.

El próximo paso será conocer quiénes completarán el cuadro de semifinalistas de los otros dos equipos: el de Miranda! y el de Soledad Pastorutti.

La gran final será el próximo lunes 13 de octubre en vivo y el público podrá elegir a su candidato a través del voto.