Quiénes son semifinalistas de Soledad y Miranda! en “La Voz Argentina 2025”

La Voz Argentina 2025 (Telefe) continúa avanzando a toda velocidad hacia las instancias finales del certamen y continúa dejando en el camino valiosos participantes. Esta vez le tocó despedir a dos participantes cada uno el equipo de Miranda! y el de Soledad Pastorutti.

¿Quiénes son los semifinalistas del Team Miranda! en La Voz Argentina 2025?

En esa vertiginosa carrera hacia la gran final muchos destacados participantes van quedando inevitablemente eliminados de la competencia.

Este martes concluyó la etapa de cuartos de final del reality de cantantes y quienes tuvieron que dejar todo en el escenario para continuar en carrera fueron los integrantes del equipo de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Emiliano Villagra brilló con su interpretación de "Universo paralelo", de La K'onga. Luego, Joaquín Martínez hizo lo propio con "Seguir viviendo sin tu amor", de Luis Alberto Spinetta.

En tanto, Eugenia Rodríguez emocionó a todos con "The Impossible Dream" de Mitch Leigh en su versión en español. Finalmente, Pablo Cuello cantó con mucha actitud "Mi vieja", de Pappo.

Tras las destacadas performances, Nico Occhiato anunció quiénes continuaban en el reality. En un clima de mucha tensión, el conductor anunció que el primer semifinalista del Team Miranda! era Eugenia Rodríguez.

El segundo semifinalista de la dupla popera fue Emiliano Villagra, por lo tanto, los participantes eliminados fueron Joaquín Martínez y Pablo Cuello.

"Estoy muy contento, la pasé increíble y fue una experiencia hermosísima. Adquirí un montón de herramientas y trabajé con un montón de artistas impresionantes y un equipo hermoso en la producción. Así que gracias a todos", dijo Joaquín a modo de cierre de su participación en el reality.

En tanto, Pablo señaló: "También aprendí un montón de cosas, haber empezado sin absolutamente nada de herramientas ni voces. Hasta donde he llegado estoy súper satisfecho, ha sido algo espectacular todo esto. Le agradezco a los coaches y a cada persona que me está ayudando en este viaje. Me quedo súper feliz".

¿Quiénes son los semifinalistas del Team Soledad en La Voz Argentina 2025?

Luego fue el turno del equipo de la oriunda de Arequito. Al momento de las presentaciones sobre el escenario se pudo ver una gran performance de Luis González al interpretar "Volverás", de Ricky Martin. Violeta Lemo cantó de manera magistral "Así no te amará jamás", de Amanda Miguel.

Milagros Gerez Amud hizo explotar la tribuna con una gran ovación al interpretar la milonga "Baldosa floja". Finalmente, el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola se lució con la canción de Pedro Aznar "Zamba del carnaval".

Por votación de todos los miembros del jurado, Milagros Amud y Violeta Lemo se convirtieron en semifinalistas del Team La Sole, mientras que Luis González y el dúo de Agustín Carletti y Mauricio Tarantola debieron despedirse de la competencia.

¿Quiénes son los ocho semifinalistas de La Voz Argentina 2025?

Del Team Lali Espósito quedaron seleccionados Alan Lez y Jaime Muñoz. Por su parte, Luck Ra se quedó con Nathalie Aponte y Nicolás Behringer.

Del equipo Miranda! quedaron, Emiliano Villagra y Eugenia Rodríguez. Finalmente, Soledad Pastorutti logró conservar a Milagros Amud y a Violeta Lemo.

Este miércoles 8 de octubre, desde las 21.45 horas, se definirán los finalistas de La Voz Argentina 2025.