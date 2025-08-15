Una escena de la nueva serie de Netflix "En el barro" emocionó a los fanáticos de Alejandra Locomotora Oliveras. La boxeadora, recientemente fallecida, protagoniza una secuencia en la trama que se basa en la vida dentro de una cárcel de mujeres.

"Buenas, trajimos los remedios", dice la ex pugilista al entrar en escena. "A la cooperadora hay que agradecerle", sigue Locomotora, exponiendo firmeza en su diálogo.

Acto seguido, le pide dinero a quien maneja el pabellón. "¿Tenés la guita de la semana?", lanza Oliveras. Al recibir pocos billetes, se enoja y la escena se vuelve tensa.

La secuencia suma en discusión, insultos y casi se van a las manos. Para finalizar este segmento, la boxeadora amenaza a la mujer y se retira.

Hondo pesar

El 28 de julio, y tras dos semanas de permanecer internada en el hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, Oliveras murió producto de un empeoramiento de su cuadro de salud.

Locomotora fue electa como convencional y no llegó a jurar como tal, ya que el día de la jura (14 de julio) sufrió un ACV isquémico en su domicilio de la ciudad de Santo Tomé.

Lo sucedido con Oliveras conmovió a sus seguidores y al público en general, que acompañaron la internación desde el primer momento con mensajes de apoyo, incluso en el propio hospital Cullen.

Los restos de Locomotora fueron velados en una casa privada y luego en la Legislatura. Posteriormente, fue cremados en el cementerio de la capital santafesina.