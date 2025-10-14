La muerte de Diane Keaton, a sus 79 años, generó conmoción en la industria de Hollywood. El sábado 11 de octubre la noticia irrumpió en los medios del mundo, y pronto comenzaron las repercusiones, incluso con mensajes de sus dos famosas exparejas: Woody Allen y Al Pacino.

Su trayectoria habla por sí misma. Desde sus papeles en la trilogía de El Padrino, El padre de la novia, y su secuela, así como El club de las primeras esposas, y el Oscar que ganó por su rol en Annie Hall, entre los más de 60 títulos de los que participó.

Recordada por su icónica sonrisa y su versatilidad en las comedias, mantuvo todas sus pasiones vivas hasta último momento: la actuación, el diseño de interiores, y la escritura, todas atravesadas por su pilar fundamental, la maternidad.

Aunque la caracterizaba el bajo perfil, había estado ante las cámaras hasta el año pasado, cuando grabó la que sería su última película, Summer Camp (2024), un divertido reencuentro de tres amigas de la infancia, con Keaton como Nora, Kathy Bates como Ginny, y Alfre Woodard como Mary.

Las memorias de Diane Keaton, un tributo a su madre

En aquel último film también había oficiado como productora, un rol que le calzaba a la perfección en varios ámbitos. Escribió una decena de libros, sobre moda, arte y arquitectura, además de sus memorias, "Then Again", publicadas en 2012, con un título que refleja que siempre sintió que su forma de pensar iba en una dirección diferente a la normativa social.

En aquella autobiografía contó su historia de vida, entrelazada con la de su madre, Dorothy Deanne Keaton, una mujer dejó escritos sus pensamientos durante gran parte de su vida, incluso cuando fue diagnosticada con Alzheimer.

En 2017 la actriz publicó otro libro muy personal, pero esta vez de diseño, “The House That Pinterest Built” (La casa que construyó Pinterest), una guía de estilo donde reveló todos los cambios que hizo en la casa de sueños en California, con inspiraciones de estilo industrial combinado con espacios vintage, que tomó de la red social.

En aquellas líneas habló de su otra faceta de diseñadora de interiores, y la experiencia la hizo una especialista en restauraciones de casas históricas, además de una experta en bienes raíces con inversiones que hicieron crecer de manera estrepitosa su patrimonio.

Cada vez que veía una casa colonial o de estilo español de mediados de siglo, con posibilidades de transformarla en renacimiento misional y moderno, evaluaba las posibilidades de comprarla.

En 2002 adquirió una compró una casa en Bel Air por una cantidad no revelada, y luego de tres años de renovaciones, la vendió a un ejecutivo tecnológico por 16,5 millones de dólares.

Varias de sus propiedades fueron vendidas a otras celebridades , y así incrementó su cartera inmobiliaria. Según Celebrity Net Worth, Keaton adquirió una mansión centenaria en 2007 por 8,1 millones de dólares, y una vez más, tres años después la vendió. En este caso el comprador fue el productor de "American Horror Story", Ryan Murphy, y pagó 10 millones de dólares por la casona.

Un patrimonio de 100 millones de dólares: los dos herederos de Diane Keaton

Según el medio Page Six, que coincide con el análisis realizado por Celebrity Net Worth, Keaton dejó un exorbitante patrimonio neto de 100 millones de dólares, producto de su carrera como actriz y sus atinadas inversiones inmobiliarias.

Los únicos dos herederos serían su hija Dexter y su hijo Duke. Por el momento se desconoce si la actriz dejó un testamento con especificaciones sobre sus deseos, pero siempre se mostró orgullosa de los caminos que eligieron sus hijos, y trató de mantenerlos alejados de los flashes.

Keaton decidió ser madre por adopción cuando tenía 50 años. Su primogénita, Dexter, nació en diciembre 1995 y fue adoptada por Diane un año después.

Actualmente Dexter Keaton es técnica en veterinaria en Carrington College California‑Pomona, y se casó con Jordan White en 2021, ceremonia en la que se la vio sonriente junto a su madre y su hermano en varias fotografías.

El segundo hijo de la actriz, Duke, nació en 2000, y al año siguiente lo adoptó legalmente. En el caso de Duke Keaton, mantiene un perfil un poco más público, con una cuenta de Instagram verificada donde comparte su amor por la música, una vocación que manifestó desde que era niño.

Los trascendidos indican que para ambos la partida de su madre fue muy inesperada, ya que su salud habría desmejorado considerablemente en pocos meses.

Keaton había hecho pública su lucha contra el cáncer de piel, por la que debió someterse a tratamientos y extirpaciones, y participó de muchos eventos y campañas benéficas como filántropa para concientizar sobre la prevención.

También había hablado de los cuatro años que sufrió bulimia en su juventud, un trastorno alimenticio que le dejó secuelas contra las que batalló el resto de su vida.

En marzo último puso a la venta la casa de sus sueños en Los Ángeles, por 29 millones de dólares, una decisión que resultó llamativa porque había declarado un año antes que planeaba vivir allí para siempre. Tal vez aquel movimiento inmobiliario fue la única pista del inicio del declive de su salud, que desembocó en su pronta partida.