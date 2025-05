Rihanna reveló su tercer embarazo: “Estamos muy felices”

Rihanna está esperando su tercer hijo. La cantante de 37 años confirmó su embarazo al aparecer con su vientre visiblemente abultado en la MET Gala 2025, celebrada este lunes en Nueva York.

La revelación se produjo antes de su llegada a la alfombra roja, cuando se presentó en el Carlyle Hotel luciendo un conjunto que dejó entrever su estado gestante.

Vestida con un conjunto gris de dos piezas, medias hasta la rodilla a juego y zapatos de tacón del mismo tono, la fundadora de Fenty Beauty intentó disimular su abdomen por momentos con una bufanda de piel marrón, mientras atravesaba la lluvia bajo paraguas negros.

La escena fue registrada por los fotógrafos que aguardaban su aparición y confirmada posteriormente por una fuente cercana a la artista, según publicó Page Six.

La intérprete de “Umbrella” ya es madre de dos niños: RZA, nacido en mayo de 2022, y Riot Rose, quien llegó al mundo en agosto de 2023, fruto de su relación con el rapero A$AP Rocky, de 36 años.

Ambos iniciaron su vínculo sentimental en 2020, luego de años de colaboración profesional desde su primer trabajo conjunto en el remix de la canción “Cockiness (Love It)” en 2012.

Desde hace tiempo, Rihanna ha manifestado su deseo de formar una familia numerosa. En una entrevista concedida a British Vogue en 2020, dijo que planeaba tener “tres o cuatro hijos”, sin considerar imprescindible la presencia de una pareja.

“Siento que la sociedad quiere que piense que me equivoqué. Te disminuyen como madre si no hay un padre en la vida de tus hijos”, afirmó entonces. “Pero lo único que importa es la felicidad. Esa es la única relación sana entre un padre y un hijo. Lo único que puede criar a un niño de verdad es el amor”.

En diciembre de 2023, durante una charla con E! News, la artista sugirió su intención de buscar una hija tras haber tenido dos varones.

“Hasta ahora, tengo hijos. Tengo un 75 por ciento de probabilidades de que el próximo sea otro niño. Así que vamos a cruzar los dedos”, expresó.

En otra entrevista con Access Hollywood, elogió la faceta paternal de su pareja: “Lo amé de forma distinta como padre. Es como: ‘¡Vaya! Qué líder, qué gran padre paciente y amoroso’”, declaró.

Su primer embarazo lo reveló en enero de 2022 mediante una imagen captada por paparazzi en la que paseaba con Rocky bajo un puente de Riverside Drive, en Nueva York.

En esa ocasión, exhibió su vientre descubierto a pesar del frío invernal. Un año más tarde, anunció su segundo embarazo sobre el escenario, durante su actuación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

La gala del Met

Como cada primer lunes de mayo, esta noche es la Met Gala 2025, uno de los eventos de moda más importantes del año. Este reúne a un centenar de invitados, entre los cuales se destacan actores, cantantes, modelos y personalidades de distintas partes del mundo.

Todos los años la Met Gala tiene una temática que sus invitados deben representar con su vestimenta, que tiene que seguir una etiqueta. Esta toma inspiración de la exposición que ofrece el Instituto del Vestido. Este año es "Impecable: la confección del estilo negro“, con la cual se busca ahondar sobre la figura del dandi negro. De esa forma, se destaca “la importancia histórica que ha tenido para el estilo y la ropa en la formación de las identidades de la comunidad negra en la diáspora atlántica”, según indica la revista Vogue. La iniciativa detrás de la temática está inspirada en la obra Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity, que publicó la comisaria invitada Mónica L. Miller en 2009.

Esta temática define el código de vestimenta del evento. Para 2025, se determinó que será “A medida para ti”. Aunque la Met Gala tiene una etiqueta formal, el dress code puede ser interpretado de diferentes formas por los asistentes y los diseñadores con quienes trabajan. En esta ocasión, se busca que represente el estilo personal de cada invitado. De todos modos, por la temática elegía se espera que haya una gran predominancia de la sastrería.

La presente MET Gala es un evento multitudinario que suele recibir unos 600 invitados. La lista de quienes asisten es sumamente exclusiva, por lo cual no se sabe quiénes estarán presentes hasta el mismo día. Sin embargo, se pudo adelantar según las celebridades que fueron vistas en las calles de Nueva York los días previos, como es el caso de Anne Hathaway, Tyla, Sabrina Carpenter, Kendall Jenner y Miley Cyrus.

Además de la organizadora, Anna Wintour, hay algunas personalidades que ya estaban confirmadas. Se trataba de los anfitriones de la Met Gala, que año a año varían. En esta ocasión, fueron el mencionado A$AP Rocky, Pharrell Williams, Lewis Hamilton y Colman Domingo, junto a LeBron James como presidente de honor.