Robo a la casa de Pampita: fueron detenidas ocho personas

La Policía de la Ciudad detuvo a ocho delincuentes implicados en el robo a la casa de la modelo y conductora Carolina Pampita Ardohain en Barrio Parque.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de seis hombres de nacionalidad chilena, un venezolano y un colombiano.

Uniformados de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 concretaron las capturas de siete ladrones en el un hotel del barrio porteño de Balvanera, al tiempo que el restante fue arrestado en La Boca cuando manejaba un Fiat Cronos.

Los primeras detenciones se lograron en un hotel de Callao 40 luego del análisis de las cámaras de seguridad, las cuales registraron a uno de los vehículos que utilizaron los malhechores para escapar el día del asalto.

Cinco de los malvivientes entraron al inmueble, una información constatada por la fiscalía interviniente, que autorizó el ingreso al lugar para identificar y aprehender a los involucrados.

Cuando los agentes se hicieron presentes en el edificio, los acusados intentaron darse a la fuga, pero los redujeron y quedaron a disposición de la Justicia.

Las autoridades revisaron una de las habitaciones donde se hospedaron los extranjeros y hallaron pertenencias de "Pampita", quien las reconoció como propias, mientras que se incautaron ganzúas y palancas para cometer delitos.

En tanto, se descubrió en la zona de La Boca el otro rodado que servía de apoyo para los integrantes de la organización criminal.

El cronos negro era manejado por un ciudadano de nacionalidad venezolana, vinculado a la banda, a la vez que este lunes se confiscó una Volkswagen Suran, un coche aprovechado para trasladar la caja de seguridad robada en el domicilio de la conductora del programa "Los 8 escalones".

Los ocho ladrones desvalijaron la casa de la modelo durante la noche del viernes al violentar la una puerta que da al patio del fondo del hogar que es aledaño a las vías del tren.

El fiscal Eduardo Rosende, titular de la Fiscalía Nº48, analiza la situación procesal de los implicados y evalúa los pasos a seguir en la investigación. /Noticias Argentinas