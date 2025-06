Rocío Robles habló sobre los rumores de noviazgo con Adrián Suar

Tras los rumores, Rocío Robles blanqueó su relación con Adrián Suar, quien el martes, durante la alfombra amarilla de la obra “Rocky”, sostuvo que está soltero.

Primero, durante una nota con Intrusos (América), la periodista deportiva dejó en claro que no está de novia, pero sí que existe un vínculo: “Solo puedo decir lo que ya dije, lo quiero mucho, nos divertimos mucho. Él es una gran persona, muy empático, sobre todo“.

Horas más tarde, la también actriz habló por mensaje de WhatsApp con su amigo Martín Salwe, quien le preguntó sobre “El Chueco”. “Yo no quería hablar de esto. Te lo pueden decir Paula Varela y Nara Ferragut que lo saben hace bastante”, leyó el panelista de Pasó en América.

“Lo que tenía para decir, ya lo dije. De verdad, recién estamos saliendo a comer. No hay nada para contar”, concluyó, aportando un dato más sobre la incipiente relación con el productor.

Qué dijo Rocío Robles cuando le preguntaron desde cuándo sale con Adrián Suar

Consultada por el notero de Intrusos acerca de si el vínculo lleva un año, retrucó: “No hablemos de fechas, que no le conviene a nadie”.

En este sentido, señaló que ella tiene 32 años y está muy enfocada en su carrera. “No me pongan de novia. No tengo expectativas de nada, disfruto el presente. Nada más”, expresó.

A modo de cierre, quisieron saber si efectivamente todo comenzó cuando ella fue a ver la obra “Felicidades” y si ella era la mujer de la foto que circuló hace algún tiempo. “Más o menos. La obra la vi. En cuanto a la foto, no afirmo ni desmiento que la morocha haya sido yo”, cerró entre risas.

Quién es Rocío Robles, la modelo y periodista deportiva que fue vinculada a Adrián Suar

Esta semana Rocío Robles fue señalada como la novia de Adrián Suar. Ambos negaron la relación, pero aseguraron que disfrutan de salir y pasar tiempo juntos.

La multifacética joven de 32 años había saltado a la fama en 2014 por su participación en ShowMatch. Durante aquella participación en el reality que conducía Marcelo Tinelli, tuvo romances con Federico Hoppe y Tyago Griffo, de quien se separó en 2018. Además, protagonizó varios escándalos como algunas discusiones muy subidas de tono con Laurita Fernández y Mica Viciconte.

El año pasado, Robles volvió al país tras pasar cuatro años en México, donde logró volverse una figura reconocida. Sin embargo, decidió regresar para cumplir su sueño de estar en una señal de deportes. En el programa F3 (ESPN) liderado por Martín Souto, no solo brinda análisis e información sobre el fútbol sudamericano sino que también aprovecha para hablar del club de sus amores: Rosario Central.