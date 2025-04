Rulo y Gabriela Sari confirmaron su separación después de 11 años juntos

Luego de 11 años juntos y una hija en común, Donna de 8 años, Rulo Schijman y Gabriela Sari confirmaron su separación. En Intrusos fue Paula Varela quien contó la noticia sobre el animador y el final de la relación con la actriz.

El conductor de Desencriptados en Infobae se limitó a responder: “Estamos separándonos y por respeto y cuidado sobre todo a nuestra hija prefiero no hablar”, y añadió: “Con Gaby estamos transitando juntos este momento delicado, pero estamos bien”, aseguró.

La noticia la habían dado en el ciclo de América, pero sí enfatizaron en que la ruptura había sido en buenos términos y que estaban enfocados en el cuidado de su hija en común. “Él no quiere hacer un tema de esto. Están separados y esto ya data de unos meses. Podría ser desde el verano”, contó Paula Varela.

“Ellos están bien, se llevan bien. La familia, los más íntimos, son los únicos que ya lo sabían. Cuando le consulté me dijo ‘uy, que garrón, no tenía ganas de que sepa’”, completó la panelista del programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

En una nota con Implacables en 2022, Rulo recordó cómo conoció a Gabriela mientras trabajaba en CQC. “En Caiga quien caiga yo hacía del´periodista básico´. Mi personaje hacía un chiste subido de tono, que hoy no sería muy bien visto en la tele, porque cambió todo”, recordó en aquel momento.

“Mientras le decía de sacarse una foto, yo aprovechaba para decirle cosas subidas de tono. El chiste que yo le hice a Gaby era muy zarpado, aún en esa época, tampoco estaba bien aunque hoy está más limitado todo, pero ella se prestó al juego”, contó.

“Yo no conocía a todas las personas del medio; fue en esa nota cuando la vi a Gaby por primera vez y, en ese momento, ella estaba en pareja. Pasó un año y la volví a encontrar en otra nota, ahí le pregunté si seguía en pareja, me dijo que no, y empecé a tirotear…”, rememoró sobre el inicio de su romance.

“Yo siempre llevaba un rottweiler en el auto y se lo tiré”, expresó, risueño. “Me consiguieron el teléfono y la llamé. Se sorprendió. Fuimos de a poquito, viste como es esto. Salimos unas veces y fue creciendo, convirtiéndose en una historia de amor que siguió con la llegada de Donna”, destacó.