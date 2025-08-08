Santi Maratea debutará en América TV con Trato Hecho el lunes 11 de agosto, generando cambios en la grilla de programación.

El ciclo irá a las 22:00 hs, por lo que Pasó en América, conducido por Sabrina Rojas y Augusto Tartúfoli, se retrasará una hora.

"Cambio de horario. Desde el próximo lunes al término de Trato Hecho por América TV. ¡Nos vemos más tarde, pero con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo!", anunciaron desde las redes sociales del canal.

De esta manera, así quedarán las noches de América TV:

18:00 hs - América Noticias

19:00 hs - Sálvese Quien Pueda

20:00 hs - LAM

22:00 hs - Trato Hecho

23:00 hs - Pasó en América

¿Cómo será la nueva temporada de "Trato Hecho" con Santi Maratea?

A mitad de junio, desde el canal difundieron en video un adelanto de lo que será la nueva apuesta de su programación. En la presentación se puede ver al influencer conocido por sus colectas solidarias vestido de traje muy al estilo de CQC, pero sin los característicos anteojos oscuros, caminando serio hacia la cámara hasta un atril llevando consigo un maletín que lleva inscripto el nombre del programa mientras se escucha de fondo Personal Jesus de Depeche Mode.

"Vas a tener que elegir un maletín entre 24 y tener intuición, suerte y saber cuándo parar", comienza diciendo Santi. Y agrega: "Hay en juego 20 palos por día. ¿Tenemos un trato?".

El juego tradicionalmente consiste en que un participante elija entre 26 maletines que contienen distintos montos de dinero. Los 25 maletines no elegidos se abrirán uno a uno, mientras el jugador recibe distintas ofertas en efectivo.

Como se habla de que el ciclo volverá totalmente renovado, habrá que esperar a que comience esta nueva temporada para ver si hay cambios y cuáles serían en las reglas de juego.