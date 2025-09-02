A once días del evento, Norte Rock 2025 confirmó su éxito al agotarse todas las entradas en tiempo récord. El festival se realizará el sábado 13 de septiembre en el predio de Avenida Perón y Bascary, en Yerba Buena, organizado por Cerveza Norte. Con un escenario imponente y artistas de primer nivel, la edición promete convertirse en un hito para miles de asistentes de la región.

La grilla reúne nombres destacados como Babasónicos, Airbag y Silvestre y la Naranja, junto a las bandas tucumanas Luchi Tagliapietra y Vuelen Pájaros. La programación combina tradición y renovación, ofreciendo estilos variados para distintos públicos. Las puertas del predio abrirán a las 16 horas, para que el público pueda disfrutar desde temprano de todas las propuestas.

Norte Rock se consolidó como algo más que música: cada encuentro funciona como una celebración colectiva donde familias y amigos comparten la jornada. La propuesta de Cerveza Norte suma una experiencia integral, con bebidas y espacios pensados para el encuentro y el disfrute responsable. También habrá merchandising oficial como recuerdo de la edición.

El rápido agotamiento de entradas, incluso antes que en 2024, confirma que el festival refleja la vitalidad cultural de Tucumán y del norte argentino. Con un despliegue técnico y artístico de gran escala, sonido e iluminación de calidad y un predio amplio al aire libre, la cita del 13 de septiembre se perfila como una jornada inolvidable para la comunidad local.