Se conoció lo que dijo la familia de José Alperovich sobre Marianela Mirra tras confirmar su romance

La ganadora de Gran Hermano 2007, Marianela Mirra, confirmó públicamente su relación con el exgobernador tucumano José Alperovich, condenado a 16 años por abuso sexual. El periodista Juan Luna reveló en Mitre Live: "La familia dice 'todo esto es perjudicial' y creen que Alperovich no dio el ok para que esto se sepa". La noticia causó revuelo al conocerse detalles íntimos de la reacción familiar.

Luna detalló que solo uno de los hijos de Alperovich conoce a Mirra, mientras el resto de la familia mantiene distancia. "Marianela es una mujer que no se la ve, tiene perfil bajo", explicó el cronista. Agregó que la familia del político, quien cumplirá 70 años el 13 de abril, considera que la relación perjudica su pedido de prisión domiciliaria por problemas de salud.

Dudas sobre el manejo público de la relación

El periodista cuestionó si Alperovich autorizó la difusión del romance: "Desde la familia ponen en duda que José le haya dado el ok a Marianela para que cuente esto". Reveló además que la expareja del exgobernador y la mayoría de sus hijos no mantienen contacto con Mirra, cuya figura "no cae bien" en el círculo íntimo del condenado.

Mientras se espera la decisión sobre el posible traslado de Alperovich a prisión domiciliaria, el foco está en cómo afectará esta relación pública a su situación legal. La confirmación del romance generó controversia, especialmente por tratarse de una figura condenada por delitos graves y cuya familia manifestó su descontento con la situación.