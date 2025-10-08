Masterchef Celebrity se prepara para comenzar con una nueva edición junto a Wanda Nara como conductora, y esta vez se habría filtrado quién sería la primera eliminada del reality de cocina.

Según reveló Nahuel Saa, conocido como "La Criti", Marixa Balli sería la primera participante en quedar afuera. "La Cachaca no habría pasado la primera ronda de eliminación. Está muy triste y se la vio llorando en el evento de Fundaleu. Siente que arriesgó yéndose a Telefe y ahora se quedó sin nada", detalló.

Cabe destacar que, hace unos días, Ángel de Brito dio a conocer un fuerte escándalo durante las grabaciones, justamente con la exangelita. "Me cuentan que el viernes Marixa tuvo un entredicho con uno de los jurados, sé todo el cuento pero obviamente no voy a spoilear. La devolución de un jurado básicamente le molestó y se lo dijo", expresó enigmático sobre Damián Betular, Germán Martitegui o Donato De Santis.

"Una de las pelotas de Telefe me dijo que se fue llorando, pero Marixa me dijo: 'Angelito, ya sabés que no me voy a poner a llorar por cualquier cosa, pero sí me molestó'", continuó.

"Ahora parece que hubo otro episodio y una productora de Telefe me dice: 'Marixa hoy salió llorando y re caliente, con delantal negro', espero que no sea la primera en caer", afirmó.

De esta manera, todo daría a entender que Marixa Balli sería eliminada, pero habrá que esperar el estreno de Masterchef Celebrity (Telefe) a partir del 14 de octubre para ver el rendimiento de la panelista durante las primeras rondas y confirmar si la información termina siendo cierta.