Moria Casán comentó que había firmado un contrato con Netflix para hacer una historia ficcionada de su vida que tendría formato de serie.

Ahora se sabe más sobre el asunto, ya que en Ángel responde, el ciclo de streaming que conduce Ángel de Brito, estuvo como invitada Cecilia Roth, y la actriz que supo conocer Hollywood y las mieles del Oscar junto a Pedro Almodóvar confirmó que será una de las que encarnará a la diva en esa producción de Netflix.

En medio del auge por las bioseries de figuras muy populares para los argentinos -algo que comenzó con Apache, la miniserie sobre Carlos Tévez y continuó con personajes como Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona- el proyecto recorrerá la vida de la diva argentina dividida en tres etapas, cada una interpretada por una actriz diferente.

Al respecto, Cecilia Roth, al confirmar que sería una de ellas, contó que personificaría a la exvedette en la etapa más reciente, retratando su presente y los últimos capítulos de su historia. “Voy a hacer de Moria. Hay mucho para estudiar, quiero su alma”, dijo una Cecilia Roth entusiasmada, para luego admitir que no conoce a la diva, pero la considera “encantadora e inteligente”.

Y se refirió a lo que pretende para hacer bien su personaje: "Voy a hacer de Moria -repitió-. Hay mucho para estudiar, quiero su alma.”

La otra gran actriz que también será Moria

En confianza con Ángel de Brito, Cecilia Roth fue más allá y reveló a qué otra gran actriz argentina le tocará personificar a Moria Casán en una etapa anterior de su carrera. Y confirmó que la elegida es Griselda Siciliani (quien viene de interpretar de manera magistral a Zulema Yoma en la serie Menem, con la felicitación explícita de la propia Zulema).

Y ya en un tono de confidencia absoluta, Cecilia Roth fue más allá y contó que la producción había pensado en Lali Espósito para que fuera quien se pusiera en la piel de una joven Moria Casán. Pero que finalmente la idea no prosperó.

Resulta que la cantidad de trabajo que acumula Lali Espósito (las giras con su show musical, más su labor como jurado de La voz Argentina en Telefe) le hicieron imposible aceptar.

"En un principio iba a ser Lali, pero no pudo arreglar por sus shows”, relató Cecilia Roth, manteniendo la expectativa por saber quién completará el trío protagónico de la futura serie de Netflix, aún sin fecha de rodaje y mucho menos de estreno.