Se viene la nueva adaptación de "Orgullo y prejuicio" en Netflix

Netflix ha iniciado la producción de una nueva versión de Orgullo y Prejuicio, la célebre novela de Jane Austen publicada en 1813. Esta vez, el clásico literario será adaptado como una serie limitada de seis episodios, desarrollada por la autora británica Dolly Alderton y dirigida por Euros Lyn (Heartstopper).

El rodaje ya comenzó en Reino Unido, y el gigante del streaming compartió las primeras imágenes del elenco caracterizado, marcando así el primer vistazo oficial a esta ambiciosa reinterpretación.

Alderton, conocida por su exitoso debut literario Everything I Know About Love, se mostró entusiasmada con el desafío de adaptar una obra que ha trascendido generaciones.

“Cada cierto tiempo, un grupo de personas tiene la oportunidad de volver a contar esta maravillosa historia, y me siento muy afortunada de ser parte de ello”, dijo a Netflix Tudum. “Orgullo y prejuicio de Jane Austen es el modelo supremo de la comedia romántica: ha sido una alegría volver a sus páginas para encontrar formas nuevas y familiares de dar vida a este libro tan querido”.

¿Qué actores y actrices participarán en la serie de Orgullo y prejuicio"?

El reparto está encabezado por Emma Corrin (The Crown, Nosferatu) en el papel de Elizabeth Bennet, una de las heroínas más emblemáticas de la literatura inglesa. Junto a ella, Jack Lowden (Slow Horses, Benediction) interpreta a Fitzwilliam Darcy, el orgulloso aristócrata que inicialmente desprecia a Elizabeth, pero termina enamorado de ella tras una serie de malentendidos y cambios personales.

Corrin, quien también ejerce la producción ejecutiva por primera vez, comentó: “Interpretar a Elizabeth Bennet es una oportunidad que se da una vez en la vida. Poder encarnar a este personaje icónico, junto a Olivia y Jack, con los guiones fenomenales de Dolly, es verdaderamente el mayor honor. No puedo esperar a que una nueva generación se enamore de esta historia una vez más”.

Completan el núcleo familiar de los Bennet varios rostros reconocidos: Olivia Colman (The Favourite, The Crown) será la excéntrica y desesperada señora Bennet, mientras que Rufus Sewell (The Diplomat, Scoop) dará vida al señor Bennet.

Freya Mavor (Industry) interpretará a Jane Bennet, la hermana mayor; Rhea Norwood (Heartstopper) será Lydia; y las debutantes Hopey Parish y Hollie Avery darán vida a Mary y Kitty Bennet, respectivamente.

Los intereses románticos de las hermanas estarán representados por un grupo igualmente destacado. Daryl McCormack (Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery) será el afable Sr. Bingley; Louis Partridge (House of Guinness) interpretará al conflictivo Sr. Wickham; Jamie Demetriou (Barbie, Stath Lets Flats) se encargará del ridículo Sr. Collins; y Siena Kelly (Black Mirror) será Caroline Bingley.

Fiona Shaw (Killing Eve, Harry Potter) completará el elenco como Lady Catherine de Bourgh.

También figuran en el reparto Anjana Vasan como la señora Gardiner, Sebastian Armesto como el señor Gardiner, Rosie Cavaliero como Lady Lucas, Saffron Coomber como la señora Hurst, James Dryden como el señor Hurst, Justin Edwards como Sir William Lucas, James Northcote como el coronel Forster, Eloise Webb como Harriet Forster e Isabella Sermon como Georgiana Darcy .

La serie está producida por Lookout Point, con Lisa Osborne (Wolf Hall) como productora. Alderton, Lyn, Laura Lankester, Will Johnston, Louise Mutter y la propia Corrin figuran como productores ejecutivos.

Esta nueva propuesta llega dos décadas después del estreno de la película Orgullo y prejuicio de 2005, dirigida por Joe Wright y protagonizada por Keira Knightley y Matthew Macfadyen. Aquella cinta, más libre en su adaptación y visualmente orientada al realismo romántico, fue un éxito comercial y recibió cuatro nominaciones al Oscar, incluyendo Mejor Actriz para una joven Knightley.

¿Cuándo se estrena?

Por ahora, Netflix no ha anunciado una fecha de estreno, pero la producción ya está en marcha en el Reino Unido. Se espera que los seis episodios estén disponibles globalmente en la plataforma de streaming una vez finalizado el rodaje.

Mientras tanto, los admiradores de Austen pueden volver a ver otras versiones del clásico, incluyendo la película de 2005, que este año regresa a los cines para celebrar su vigésimo aniversario.