Telefe avanza a paso firme en un nuevo proyecto basado en La Voz Argentina, tras el éxito alcanzado por el reality musical.

Debido a la favorable respuesta del público al programa de su prime time y expresada en los números del rating, el canal de las pelotas define los últimos detalles de su nueva apuesta.

Se trata de La Voz Senior, un formato similar al original con la diferencia de que participan cantantes de mayor edad. En su programa de streaming en Bondi Live, Ángel de Brito dio detalles del nuevo proyecto del canal.

"La Voz Argentina es lo más visto del día, todos los días, desde que debutó. Le saca 10 puntos a Mario Pergolini, o sea, éxito", comenzó diciendo el periodista para dar contexto a la información.

Y agregó: "El canal dice '¿para qué vamos a tocar un programa que funciona si en diciembre ya viene GH (Gran Hermano)'".

De Brito reveló que, según le comentó una fuente confiable de Telefe, están pensando en lanzar La Voz Senior, un programa que nunca se hizo en el país y que iría después de La Voz Argentina y antes de Gran Hermano.

"Los que conocen el formato van a saber de lo que le hablo. Se hizo en otros países. La Voz Senior está hecha con participantes de edad avanzada, por decirlo de alguna manera", explicó de Brito.

Y amplió: "Va gente de 70, 80 años a cantar, cantan como los dioses y cuentan su historia de vida. En general, es mucha gente que no pudo dedicarse a ser cantante en su vida y quedó frustrada su carrera artística por algún motivo. Esa es un poco la gracia de ese formato".

Finalmente, Ángel de Brito señaló que La Voz Senior tendrá otro jurado.