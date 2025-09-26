La provincia despide el mes de la primavera con una agenda espectacular: celebraciones populares como la Elección de la Reina Departamental en Concepción y la Gran Fiesta de la Ciudad en San Miguel de Tucumán se combinan con propuestas culturales en plazas y predios, mientras la adrenalina llega con el Campeonato Argentino de Parapente en San Javier y el Campeonato de Karting en Lamadrid; no te pierdas este cierre de mes vibrante lleno de teatro, música y actividades para toda la familia: ¡tu fin de semana te espera en Tucumán y es la oportunidad perfecta para vivirlo a pleno!

Viernes 26 de septiembre

Horario Actividad Lugar Localidad 8:00 a 13:00 Visitas guiadas a Ruinas de San José Ruinas de San José Lules 9:30 Circuito a pie Oficina Congreso y Crisóstomo San Miguel de Tucumán 10:00 a 18:00 Museo arqueológico El Cadillal Museo arqueológico El Cadillal El Cadillal a partir de 11:00 Campeonato Argentino de Parapente - Round 02 Loma Bola San Javier 12:00 a 20:00 Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes 500 m de la rotonda El Cadillal 16:00 Gran Fiesta Cultural Plaza Independencia San Miguel de Tucumán 17:30 Florecer Juntos Complejo Libertad San Miguel de Tucumán 18:00 Elección de la Reina Departamental Terminal de Ómnibus Concepción 18:00 Fiesta del Día del Jubilado Salón ex-génesis San Pablo y Villa Nougués desde las 19:00 XVI festival de danza Club Sportivo Floresta San Miguel de Tucumán 19:30 y 20:00 Espectáculo Cristo Resplandeciente - San Javier 19:30 y 20:00 Mapping: Aparición de la Madre de Dios - San Pedro de Colalao 20:00 Letra y Música Centro Cultural Mercedes Sosa San Miguel de Tucumán 20:00 Festival Guitarras del Mundo - San Miguel de Tucumán 20:30 Espectáculo luces y sonido Casa Histórica San Miguel de Tucumán 21:30 Yiya, el musical Teatro Municipal Rosita Ávila San Miguel de Tucumán 22:00 Peña cultural El Cardón Heras 50 San Miguel de Tucumán 22:00 "Mi padre, cuando el amor todo lo puede" Centro Cultural Virla San Miguel de Tucumán 22:00 "Rosario de Canciones" Casa de la cultura Tafí Viejo 9:00 a 19:00 Museo Arqueológico Los Menhires Museo Arqueológico Los Menhires El Mollar Todo el finde Espectáculo 4D "Batalla de Tucumán" Parque 9 de Julio - Lago San Miguel San Miguel de Tucumán 9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00 Casa Histórica (visitas) Casa Histórica San Miguel de Tucumán

Sábado 27 de septiembre

Hora Actividad Ubicación Localidad 7:30 H Caminata a la cumbre del Taficillo Ente de Turismo SMT / Tafí Viejo (salida) Tafí Viejo 8:00 a 13:00 H Visitas guiadas a Ruinas de San José Ruinas de San José Lules 9:00 H Trekking Familiar Salida desde la reserva La Ramada Concepción 9:00 H Experiencia Yungas Av. Perón 2800 Yerba Buena 9:00 a 20:00 H Casa Histórica (visita) — San Miguel de Tucumán 9:30 H Circuito a pie Oficina Congreso y Crisóstomo San Miguel de Tucumán 11:00 H / 16:00 H El Bus Turístico Laprida 50 San Miguel de Tucumán 9:00 a 19:00 H Museo Arqueológico Los Menhires — El Mollar 11:00 a 19:00 H Museo arqueológico El Cadillal — El Cadillal a partir de las 11:00 H Campeonato Argentino de Parapente - Round 02 Loma Bola San Javier 12:00 a 20:00 H Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes 500 m de la rotonda El Cadillal 15:00 a 18:00 H Día Mundial del Turismo Jardín Botánico Horco Molle Yerba Buena 15:30 a 17:00 H Yoga Parque Percy Hill Yerba Buena 15:30 a 16:30 H Yoga Jardín Botánico Horco Molle Yerba Buena 16:00 a 23:00 H Feria de Artesanos Parque Avellaneda San Miguel de Tucumán 16:00 a 22:00 H Feria de Emprendedores Parque El Provincial San Miguel de Tucumán 17:00 H Fiesta Aniversario Plaza principal El Timbo 17:00 a 00:00 H Feria Gourmet El Parque Avellaneda San Miguel de Tucumán 18:30 H Show de Circo y Folclore Mercado Municipal Tafí Viejo desde las 19:00 H XVI festival de danza Club Sportivo Floresta San Miguel de Tucumán 19:30 y 20:00 H Espectáculo Cristo Resplandeciente — San Javier 19:30 y 20:00 H Mapping: Aparición de la Madre de Dios — San Pedro de Colalao 20:30 H Espectáculo luces y sonido Casa Histórica San Miguel de Tucumán 20:30 H Orgullo en escena Facultad de Derecho de la UNT San Miguel de Tucumán 20:30 H Fiesta de la primavera Av. Sarmiento San Pedro de Colalao 21:00 H El legado Strauss Teatro San Martin San Miguel de Tucumán 21:00 H Gran Noche de Peña Club de estudiantes de Benjamín Paz Trancas 21:30 H Yiya, el musical Teatro Municipal Rosita Ávila San Miguel de Tucumán 22:00 H Peña cultural El Cardón Heras 50 San Miguel de Tucumán 22:00 H "Mi padre, cuando el amor todo lo puede" Centro cultural Virla San Miguel de Tucumán 22:00 H Septiembre cultural y deportivo Centro cultural La Cocha Todo el finde Espectáculo 4D "Batalla de Tucumán" Parque 9 de julio - Lago San Miguel San Miguel de Tucumán

Domingo 28 de septiembre