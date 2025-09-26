La provincia despide el mes de la primavera con una agenda espectacular: celebraciones populares como la Elección de la Reina Departamental en Concepción y la Gran Fiesta de la Ciudad en San Miguel de Tucumán se combinan con propuestas culturales en plazas y predios, mientras la adrenalina llega con el Campeonato Argentino de Parapente en San Javier y el Campeonato de Karting en Lamadrid; no te pierdas este cierre de mes vibrante lleno de teatro, música y actividades para toda la familia: ¡tu fin de semana te espera en Tucumán y es la oportunidad perfecta para vivirlo a pleno!

Viernes 26 de septiembre

HorarioActividadLugarLocalidad
8:00 a 13:00Visitas guiadas a Ruinas de San JoséRuinas de San JoséLules
9:30Circuito a pieOficina Congreso y CrisóstomoSan Miguel de Tucumán
10:00 a 18:00Museo arqueológico El CadillalMuseo arqueológico El CadillalEl Cadillal
a partir de 11:00Campeonato Argentino de Parapente - Round 02Loma BolaSan Javier
12:00 a 20:00Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes500 m de la rotondaEl Cadillal
16:00Gran Fiesta CulturalPlaza IndependenciaSan Miguel de Tucumán
17:30Florecer JuntosComplejo LibertadSan Miguel de Tucumán
18:00Elección de la Reina DepartamentalTerminal de ÓmnibusConcepción
18:00Fiesta del Día del JubiladoSalón ex-génesisSan Pablo y Villa Nougués
desde las 19:00XVI festival de danzaClub Sportivo FlorestaSan Miguel de Tucumán
19:30 y 20:00Espectáculo Cristo Resplandeciente-San Javier
19:30 y 20:00Mapping: Aparición de la Madre de Dios-San Pedro de Colalao
20:00Letra y MúsicaCentro Cultural Mercedes SosaSan Miguel de Tucumán
20:00Festival Guitarras del Mundo-San Miguel de Tucumán
20:30Espectáculo luces y sonidoCasa HistóricaSan Miguel de Tucumán
21:30Yiya, el musicalTeatro Municipal Rosita ÁvilaSan Miguel de Tucumán
22:00Peña cultural El CardónHeras 50San Miguel de Tucumán
22:00"Mi padre, cuando el amor todo lo puede"Centro Cultural VirlaSan Miguel de Tucumán
22:00"Rosario de Canciones"Casa de la culturaTafí Viejo
9:00 a 19:00Museo Arqueológico Los MenhiresMuseo Arqueológico Los MenhiresEl Mollar
Todo el findeEspectáculo 4D "Batalla de Tucumán"Parque 9 de Julio - Lago San MiguelSan Miguel de Tucumán
9:00 a 13:00 y 16:00 a 20:00Casa Histórica (visitas)Casa HistóricaSan Miguel de Tucumán

Sábado 27 de septiembre

HoraActividadUbicaciónLocalidad
7:30 HCaminata a la cumbre del TaficilloEnte de Turismo SMT / Tafí Viejo (salida)Tafí Viejo
8:00 a 13:00 HVisitas guiadas a Ruinas de San JoséRuinas de San JoséLules
9:00 HTrekking FamiliarSalida desde la reserva La RamadaConcepción
9:00 HExperiencia YungasAv. Perón 2800Yerba Buena
9:00 a 20:00 HCasa Histórica (visita)San Miguel de Tucumán
9:30 HCircuito a pieOficina Congreso y CrisóstomoSan Miguel de Tucumán
11:00 H / 16:00 HEl Bus TurísticoLaprida 50San Miguel de Tucumán
9:00 a 19:00 HMuseo Arqueológico Los MenhiresEl Mollar
11:00 a 19:00 HMuseo arqueológico El CadillalEl Cadillal
a partir de las 11:00 HCampeonato Argentino de Parapente - Round 02Loma BolaSan Javier
12:00 a 20:00 HPaseo de artesanos / Feria Lagoferiantes500 m de la rotondaEl Cadillal
15:00 a 18:00 HDía Mundial del TurismoJardín Botánico Horco MolleYerba Buena
15:30 a 17:00 HYogaParque Percy HillYerba Buena
15:30 a 16:30 HYogaJardín Botánico Horco MolleYerba Buena
16:00 a 23:00 HFeria de ArtesanosParque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
16:00 a 22:00 HFeria de EmprendedoresParque El ProvincialSan Miguel de Tucumán
17:00 HFiesta AniversarioPlaza principalEl Timbo
17:00 a 00:00 HFeria GourmetEl Parque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
18:30 HShow de Circo y FolcloreMercado MunicipalTafí Viejo
desde las 19:00 HXVI festival de danzaClub Sportivo FlorestaSan Miguel de Tucumán
19:30 y 20:00 HEspectáculo Cristo ResplandecienteSan Javier
19:30 y 20:00 HMapping: Aparición de la Madre de DiosSan Pedro de Colalao
20:30 HEspectáculo luces y sonidoCasa HistóricaSan Miguel de Tucumán
20:30 HOrgullo en escenaFacultad de Derecho de la UNTSan Miguel de Tucumán
20:30 HFiesta de la primaveraAv. SarmientoSan Pedro de Colalao
21:00 HEl legado StraussTeatro San MartinSan Miguel de Tucumán
21:00 HGran Noche de PeñaClub de estudiantes de Benjamín PazTrancas
21:30 HYiya, el musicalTeatro Municipal Rosita ÁvilaSan Miguel de Tucumán
22:00 HPeña cultural El CardónHeras 50San Miguel de Tucumán
22:00 H"Mi padre, cuando el amor todo lo puede"Centro cultural VirlaSan Miguel de Tucumán
22:00 HSeptiembre cultural y deportivoCentro culturalLa Cocha
Todo el findeEspectáculo 4D "Batalla de Tucumán"Parque 9 de julio - Lago San MiguelSan Miguel de Tucumán

Domingo 28 de septiembre

EventoHorarioLugarLocalidad
4to Campeonato de Karting sobre tierradesde 7:30 HKartódromo de LamadridLamadrid
Visitas guiadas a Ruinas de San José8:00 a 13:00 HRuinas de San JoséLules
Casa Histórica9:00 a 20:00 HCasa HistóricaSan Miguel de Tucumán
Museo Arqueológico Los Menhires9:00 a 14:00 HMuseo Arqueológico Los MenhiresEl Mollar
El Bus Turístico11:00 H y 16:00 HLaprida 50San Miguel de Tucumán
Campeonato Argentino de Parapente - Round 02a partir de las 11:00 HLoma BolaSan Javier
BACANAL12:00 HSalón Las MaríasVilla Nougués
Música y gastronomía12:00 a 16:00 HMercado MunicipalTafí Viejo
Paseo de artesanos / Feria Lagoferiantes12:00 a 20:00 H500 m de la rotondaEl Cadillal
Museo arqueológico El Cadillal11:00 a 19:00 HMuseo arqueológico El CadillalEl Cadillal
La Gran Fiesta de la Ciudad16:00 HHipódromo de TucumánSan Miguel de Tucumán
Feria de artesanos (Concepción)16:00 HPlaza HaimesConcepción
Feria de Artesanos (Parque Avellaneda)16:00 a 23:00 HParque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
Feria de Emprendedores16:00 a 22:00 HParque El ProvincialSan Miguel de Tucumán
Feria de artesanos y emprendedores16:00 HMercado MunicipalTafí Viejo
Paseo Gastronómico17:00 a 00 HHipódromo de TucumánSan Miguel de Tucumán
Feria Gourmet17:00 a 00 HEl Parque AvellanedaSan Miguel de Tucumán
Maratón Solidaria19:00 HSalida: Casa de la CulturaBella Vista
XVI festival de danzadesde las 19:00 HClub Sportivo FlorestaSan Miguel de Tucumán
Espectáculo Cristo Resplandeciente19:30 y 20:00 HSan Javier
Mapping: Aparición de la Madre de Dios19:30 y 20:00 HSan Pedro de Colalao
Espectáculo luces y sonido20:30 HCasa HistóricaSan Miguel de Tucumán
Espectáculo 4D "Batalla de Tucumán"Todo el findeParque 9 de julio - Lago San MiguelSan Miguel de Tucumán