Serenata a Cafayate 2026: fecha oficial confirmada

La Serenata a Cafayate confirmó sus fechas para 2026 y se perfila como un nuevo hito en el calendario folclórico del país. La intendenta Rita Guevara anunció que la 52.ª edición se celebrará del 26 al 28 de febrero, poniendo fin a semanas de expectativas y especulaciones en torno al festival que convoca cada verano a los Valles Calchaquíes.

El anuncio incluyó algunos nombres de peso del escenario folclórico: entre las atracciones más resonantes figura la presencia de El Chaqueño Palavecino, encargado de cerrar la última jornada y de protagonizar el tradicional espectáculo en el amanecer cafayateño. Los organizadores, sin embargo, reservaron sorpresas y detalles de la grilla que se irán develando en las próximas semanas.

Más allá de la cartelera, la Serenata a Cafayate sostiene un valor simbólico y económico para la región. El festival, que combina música, danza, gastronomía y ferias de artesanías, se ha consolidado como un motor de atracción turística que convoca a visitantes nacionales y extranjeros. Su desarrollo repercute en la ocupación hotelera, el movimiento comercial local y la difusión de tradiciones culturales vinculadas a los valles.

Con la confirmación de las fechas, los preparativos organizativos comienzan a intensificarse: logística, seguridad, programación artística y coordinación con prestadores turísticos son algunos de los ejes que demandarán trabajo en los próximos meses. Para quienes planean asistir, la comunicación oficial permite anticipar la reserva de alojamiento y la organización del viaje, a fin de disfrutar de uno de los momentos más emblemáticos del folclore argentino en un marco natural distintivo.

En definitiva, la Serenata a Cafayate 2026 se presenta como una oportunidad para reencontrarse con la tradición folclórica y para impulsar la actividad cultural y turística de la región. A la espera de nuevas confirmaciones sobre el elenco y las actividades paralelas, la cita ya quedó marcada en el calendario de los aficionados al género.