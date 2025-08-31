Shakira y Antonio de la Rúa, ¿nuevamente juntos? El video que levantó sospechas

Shakira sorprendió a sus fanáticos en San Diego, Estados Unidos, al cantar Día de enero, un tema que no interpretaba en vivo desde hace 18 años y que dedicó en su momento a Antonio de la Rúa, con quien mantuvo una relación durante una década.

El acercamiento entre Shakira y Antonio de la Rúa

El argentino, hijo del expresidente Fernando de la Rúa, estuvo en el escenario mientras la artista colombiana entonaba la canción, lo que reavivó rumores de una reconciliación. Después del show, los fanáticos difundieron fotos de ambos en los pasillos de un palco, acompañados por Milan y Sasha, los hijos de Shakira con Gerard Piqué.

La elección de ese tema en el setlist de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour generó debate en redes sociales, ya que se trata de una composición que la cantante escribió inspirada en el día en que conoció a Antonio, con alusiones a su amor y a la crisis personal que él atravesaba tras la renuncia de su padre a la presidencia argentina.

Una historia de amor y conflicto

Shakira y Antonio de la Rúa iniciaron su romance en 2000 y se separaron diez años después. En 2011 protagonizaron una batalla legal cuando el abogado demandó a la artista por 100 millones de dólares, asegurando que había sido parte de su éxito. La Justicia desestimó el reclamo y el vínculo quedó marcado por esa disputa.

Ahora, más de una década después, el reencuentro entre ambos volvió a ponerlos en el centro de la escena internacional.