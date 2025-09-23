Solidaridad: cantó para ayudar a pagar los remedios de su amigo con ELA y ganó $60 millones

Una amistad a prueba de todo. Así demostró ser el vínculo que une a dos de los protagonistas del programa Guido Kaczka de este lunes.

Rodrigo es un hombre que desde hace años padece una seria enfermedad, ELA. Desde entonces su familia tiene complicaciones para enfrentar el tratamiento que lo ayuda a mantener una mejor calidad de vida. Aún así el sencillo y valiente gesto de un amigo logró cambiarlo todo.

El joven decidió presentarse en Buenas Noches Familia y cantar para ayudar a pagar los gastos de los medicamentos.

La historia de ambos comenzó en un centro de rehabilitación contra las drogas, luego el deporte fue el lazo que los mantuvo unidos y ahora a pesar de las dificultades se siguen apoyando.

“Rodri me ayudó muchísimo. Primero, inculcando los valores del rugby, enseñándome un montón, compartiendo la vida y enseñándome a vivir”, arrancó.

“Uno a veces en su vida tiene complicaciones, no sabe cómo salir y Rodri es un ejemplo, lo admiro profundamente, porque él desde el día cero me dio consejos, me incita a vivir, y nada, es un hermano”, agregó.

“Necesita cinco mil dólares al año para sus dosis. Debe que aplicarse dos a la semana. Es una enfermedad terminal y los medicamentos son para darle más tiempo", destacaron los hijos de Rodrigo.

El gesto de amistad incondicional generó una catarata de solidaridad entre los espectadores, quienes terminaron aportando 62 millones de pesos.