Sting formará parte de un concierto previo al Super Bowl. Según publicaron medios estadounidenses, un nuevo estudio reveló que más de la mitad de los republicanos desaprobó la presencia de Bad Bunny, el artista elegido para el famoso medio tiempo.

El cantante de The Police encabezará un show en el Palacio de Bellas Artes de San Francisco que tendrá lugar el 6 de febrero, dos días antes del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara. El público podrá disfrutar de los clásicos del artista británico y conocer a leyendas de la NFL, además de algunos jugadores actuales.

Sting ya había participado del evento deportivo en 2003, cuando compartió escenario con Shania Twain y No Doubt, donde interpretaron una versión del clásico “Message In a Bottle”.

Bad Bunny será la figura principal del espectáculo del entretiempo

Según publicó NME, una nueva encuesta de la Universidad de Quinnipiac reveló la actitud del público hacia el artista puertorriqueño y su afiliación política.

La investigación destacó que casi la mitad de los participantes aprobó la elección del cantante como artista principal, mientras que el 29% la desaprobó y el 24% prefirió no opinar. Casi tres cuartas partes de los demócratas se mostraron a favor de la actuación, mientras que más del 60% de los republicanos se opusieron.

La encuesta también mostró otras diferencias: el 65% de los participantes hispanos y el 61% de los participantes afroamericanos aprobaron la elección, al igual que el 64% de las personas entre 18 y 34 años.