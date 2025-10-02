Susana Giménez respondió a las críticas de Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

Este lunes 29 de septiembre se realizaron los Premios Martín Fierro 2025 y Susana Giménez ganó el galardón a mejor conductora. Al ver esro, Vero Lozano estalló contra APTRA en un móvil de LAM y la diva decidió responderle en A la Tarde.

¿Qué dijo Susana Giménez sobre las declaraciones de Vero Lozano?

"Estoy bien, contenta y fue una linda fiesta, nos encontramos todos", comenzó la reconocida conductora y sobre las recientes declaraciones de su colega sumó: "Nah, nada.... que se yo. Todo el mundo se lo merece pero lo gané yo".

Por último, Susana Giménez comentó filosa comparandose con Vero Lozano: "Pero tampoco nadie hizo 36 años de televisión con 40 puntos de rating. Así que si me lo dan, es por que me lo merezco", y por último aclaró: "No me importa verdaderamente".

¿Qué dijo Vero Lozano sobre los Premios Martín Fierro 2025?

Todo comenzó cuando el cronista del ciclo de América TV le consultó: “¿Sentías que deberías haber ganado?“, a lo que la conductora respondió sincera: ”No específicamente yo. Me parece que ya que Susana gane otro premio más, ya había ganado uno, me parece que es un montón en un programa, que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora. Me parece que hay que repartir también para que la ceremonia sea más interesante, para que nos vayamos más contentos”.

“Te juro, la fui a saludar a Mariana Fabbiani, la felicité porque éramos competencia y, de hecho, Mariana me dice: ‘Pensé que te lo daban a vos’. Yo tenía como esa ilusión porque pensé que como ya le habían dado por el programa, repartimos el juego. También dije: ‘Si no que se lo den a Carmen Barbieri que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo’. Tengo entendido que no tenía ningún premio Martín Fierro. Digo, dale boludo, estamos todos haciendo como el show. No porque el premio tuviera que ser para mí, te soy 100% honesta, pero me parece que era para otra conductora. Pamela también la viene remando un montón. Se levanta temprano todos los días. Mariana, sí, ya le habían dado uno. Por eso digo lo de repartir el juego”, continuó indignada la presentadora.

“Pasaban y me decían ‘yo te vote, yo te vote’. Lo que sí me llamó la atención que entre ellos me contaron que estaban en un chat diciendo: ‘Boludo, ¿cómo ganó tal si yo no lo voté?’. No lo digo especialmente por Susana, pero por ejemplo en la terna Panelista ganó David Kablín. Entonces, decían: ‘Yo no lo voté’. Y no es, pobre, contra Kablín, pero debería haber una auditoría. Viene Laura Ubfal y dice: ‘Pero yo no lo voté’. Viene Catalina Bruno y dice: ‘Yo no lo voté’. Entonces, ¿quién carajo? ¿Quién me la puso?“, reveló sin filtros la reconocida figura. Por último, Vero Lozano cerró el tema con humor diciendo: "Hoy pienso que no voy a ir nunca más en mi vida, a no ser que me garanticen que lo gano".