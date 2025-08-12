Taylor Swift confirmó el lanzamiento de su esperado 12º álbum de estudio, titulado The Life of a Showgirl. La noticia llegó a través de su sitio web poco después de que un temporizador regresivo llegara a cero a las 12:12 de la madrugada del martes, generando gran expectativa entre sus seguidores.

Aunque aún no se confirmó la fecha exacta de estreno, la página oficial indica que las ediciones en vinilo estarán disponibles antes del 13 de octubre.

Pistas para los fanáticos

La anticipación creció durante días, con seguidores atentos a cada señal. El lunes anterior, Taylor Nation —el equipo oficial de marketing de Swift— compartió en TikTok una presentación con 12 imágenes y el texto: “Pensando en cuando dijo ‘Nos vemos en la próxima era…’”. En todas las fotos, la cantante aparece vestida de naranja, un color que parece estar asociado a esta nueva etapa.

Además, los fans notaron una curiosa sincronía: doce minutos antes del anuncio, el podcast New Heights, conducido por Travis Kelce —novio de Swift— publicó un adelanto en redes sociales con una silueta en naranja que muchos interpretaron como la propia Taylor.

Récords y regrabaciones

The Life of a Showgirl sucede a The Tortured Poets Department, álbum lanzado durante su gira mundial que rompió récords, acumulando más de 2200 millones de dólares en dos años y cinco continentes, y posicionándola como la artista femenina más taquillera de todos los tiempos.

Este nuevo disco también marca un hito en la carrera de Swift, ya que es su primer lanzamiento tras recuperar el control total sobre sus grabaciones originales. En mayo pasado, la cantante adquirió su catálogo musical que había pertenecido a Big Machine Records y luego pasó a manos de Shamrock Capital, aunque no se revelaron detalles financieros de la operación.

Durante años, Swift se dedicó a regrabar sus primeros seis álbumes para recuperar la propiedad de sus obras. Este proceso fue una respuesta a la compra y venta de su catálogo original por parte de Scooter Braun, ejecutivo de Hybe America, que la cantante enfrentó con creatividad y determinación.

“Taylor’s Version”

Las ediciones “Taylor’s Version” no solo replicaron sus discos anteriores, sino que incorporaron canciones inéditas y detalles que enriquecen la experiencia para sus seguidores. Desde Fearless (Taylor’s Version) y Red (Taylor’s Version) en 2021, cada lanzamiento ha sido un fenómeno comercial y cultural, debutando en el primer puesto del Billboard 200.

En 2023, Swift lanzó 1989 (Taylor’s Version) y Speak Now (Taylor’s Version) con solo cuatro meses de diferencia, consolidando su récord como la mujer con más álbumes número uno en la historia. Con The Life of a Showgirl, la cantante se prepara para seguir ampliando su legado y sorprendiendo a su público a nivel global.