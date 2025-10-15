Telefe anunció el regreso del reality musical llamado “Popstars”, programa en el que las bandas Mambrú y Bandana comenzaron a ser exitosas.

“Lo esperaste, lo soñaste, prepárate. En 2026, tu show está por comenzar. Sí, vuelve Popstars, por Telefe”, revelaron en un video donde promocionan el regreso del programa.

¿De qué trata Popstars?

“Popstars” es un reality musical que busca formar un grupo de música a partir de jóvenes con talento, basado en un programa neozelandés que se transmitió por Azul Televisión en 2001 y por Telefe en 2002.

A través de un seguimiento, permite a los cantantes continuar en el camino hacia el mundo de la fama. Luego, en caso de ganar, tendrán la posibilidad de grabar un disco, un video y hacer un show en vivo.

La producción del reality en Argentina estuvo a cargo de RGB Entertainment. La primera temporada, en 2001, fue llamada “Popstars: tu show está por empezar”. Participaron solo mujeres, donde surgió Bandana. En la segunda temporada de 2002, llamada “Popstars: tu show”, se convirtió en una versión masculina y se creó Mambrú.

Varios aspirantes son convocados para participar del reality, pero van siendo eliminados hasta quedar 20 personas. En la primera temporada fueron 20 chicas que ingresaron a una especie de taller donde aprendieron técnica vocal, danza y coreografías. Las que no superaban la prueba eran eliminadas hasta reducir el grupo a 10.

Esas 10 personas formaron cinco grupos en donde deberán cambiar el estilo y armar una coreografía para interpretar una canción al azar en un tiempo de 30 minutos.

Finalmente, las 10 chicas son convocadas para una entrevista. Allí, acompañada de dos personas que haya elegido y frente al jurado, es declarada apta o no para formar parte del grupo.

Las cinco chicas seleccionadas deberán convivir durante cinco meses en una casa adaptada con estudio de grabación y sala de ensayos para fortalecer lazos entre ellas.

¿Cuándo se estrenará Popstars en Telefe?

Si bien no hay muchos detalles y tampoco se sabe si el formato seguirá siendo el mismo, el reality musical “Popstars” volverá a Telefe en 2026, luego de casi 25 años, sin fecha confirmada.