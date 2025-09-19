Tercer Round en “La Voz Argentina”: quién fue el participante eliminado del Team Lali

La Voz Argentina (Telefe) avanza a paso firme y se conoció una nueva eliminación del programa. Esta vez, le tocó a Lali Espósito despedir a un integrante de su equipo en un tenso Tercer Round.

¿Quién fue eliminado del Team Lali en La Voz Argentina?

El reality de cantantes de Telefe tuvo una de sus noches más emotivas que combinó destacadas presentaciones con momentos de mucha tensión cuando hubo que definir quiénes continuaban en la competencia.

Esta vez le tocó al equipo de Lali Espósito que este jueves tuvo su Tercer Round que, a diferencias de los dos anteriores, fue con batallas de a pares y no con presentaciones solistas de cada artista.

La primera que decide, como las veces anteriores, es la coach del equipo. De esta forma Lali se decidió por salvar a los que consideró los cantantes más destacados: Alen Lez, Giuliana Piccioni y Valentino Rossi. Vale destacar que se trata de los mismos seleccionados por ella en el Primer Round.

Según el reglamento, los no salvados directamente por su coach fueron evaluados por el resto de los jurados a través de un puntaje. En lo que fue el momento más tenso de la noche, Nico Occhiato anunció el resultado de los votos de Soledad, Luck Ra y Miranda!, quienes definieron que el participante que debía irse era Rafael Morcillo.

Antes de irse y tras el abrazo con Lali, el concursante eliminado valoró su participación en La Voz: "Simplemente agradecer a la producción más que nada, me parece lo más importante la gente que labura atrás de este programa porque me hizo sentir muy bien todo el tiempo, todo el trayecto hasta acá. Fue muy cómodo, fue muy cálido".

Y agregó: "Gracias a todos los que laburan, gracias a este gran equipo que la va a sacar campeona a Lali, como ya me prometieron"

Finalmente, el conductor destacó la actitud del participante eliminado: "Todo el equipo de producción habla muy bien de Rafa, es educado, buen pibe, una persona increíble. Así que te lo mereces, Rafa. Vas a tener una gran carrera seguramente. A seguir adelante".

De esta manera, el Team Lali quedó, tras su Tercer Round en La Voz Argentina, conformado por: Alan Lez, Iara Lombardi, Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Giuliana Piccioni.