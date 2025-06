The Guardian destacó a "El Eternauta" como una de las mejores series de 2025

El periódico británico The Guardian publicó su esperada selección de las mejores series lanzadas durante los primeros seis meses de 2025. Con el título “Lo mejor que vi en mi vida”, la lista reúne títulos reconocidos por la crítica y el público. En medio de éxitos de Hollywood y producciones europeas, sobresale la inclusión de la serie argentina de Netflix El Eternauta en octavo lugar entre las doce seleccionadas, que la posicionó como una de las grandes revelaciones internacionales del año.

El ranking que elaboró el medio destaca no solamente la calidad de las historias y las actuaciones, sino también la originalidad y el impacto cultural de cada propuesta.

Entre las elegidas por el medio británico, en primer lugar figura Andor (Disney+), luego Mobland (Paramount), y las siguen Common Side Effects (Channel 4), Severance (Apple TV +), Dept. Q (Netflix), The Horne Section TV Show (Channel 4), The Narrow Road to the Deep North (Prime Video), This city is ours (BBC One/iPlayer), The Eternaut (tal el nombre en inglés de la serie argentina) (Netflix), The Wheel of Time (Prime Video), Shrinking (Apple TV +), Black Mirror (Netflix) y My brain: after the rupture (BBC Two/iPlayer).

The Guardian destacó a El Eternauta

Sobre El Eternauta, The Guardian eligió la opinión de Viv Bladgen, una lectora de la localidad de Somerset, quien escribió: “Es maravilloso ver cómo cobra vida este clásico de la novela gráfica de Héctor Germán Oesterheld. No conocía mucho sobre la obra cultural argentina, salvo la composición de Ariel Ramírez, Misa Criolla (parte de la cual se utiliza aquí con un efecto electrizante), y esta serie me hizo querer saber más sobre el país, su gente y sus luchas en el siglo pasado. Dicen que la ciencia ficción es un análisis de la época en que se escribe, y esta historia, publicada originalmente en la década de 1950, ha sido traída al siglo XXI de una manera que invita a la reflexión.”

El Eternauta, apenas comenzó a exhibirse, se convirtió en lo más visto de Netflix a nivel global. Según el sitio oficial de la plataforma, la serie dirigida por Bruno Stagnaro se convirtió, en su segunda semana de exhibición, en número 1 del segmento de habla no inglesa en 24 países. Esto casi duplicó la cantidad de países que tuvo en la primera semana, cuando eran 13. Además, estuvo en el top ten en 87 países.

La primera adaptación audiovisual de la novela gráfica de Héctor G. Oesterheld ilustrada por Francisco Solano no sólo se convirtió en un hito mundial, sino que además generó un significativo impacto económico en el país. La serie dirigida por Stagnaro contribuyó con más de $41 mil millones a la economía nacional. Se trata de una medida del impacto en el PIB, que incluye tanto el impacto del gasto directo en la producción, como el que se produce en la cadena de suministros.

Sin dudas, se trató de un proyecto masivo: llevó dos años de desarrollo y escritura de los guiones, 148 jornadas de rodaje en Buenos Aires y más de un año y medio de post producción. Además, incluyó más de 50 locaciones y 35 escenarios virtuales, e involucró 2900 personas entre elenco y extras.