The Last of Us: Todo lo que debes saber sobre la segunda temporada

El domingo 13 de abril se estrena la esperadísima segunda temporada de “The Last of Us”, la aclamada serie de HBO basada en el icónico videojuego homónimo de Naughty Dog.

Con siete nuevos episodios y un elenco estelar encabezado por Pedro Pascal y Bella Ramsey, la ficción postapocalíptica buscará repetir –y superar– el impacto global que logró con su debut en 2023, cuando se convirtió en uno de los mayores fenómenos culturales de la televisión reciente.

La nueva entrega estará disponible cada domingo en la plataforma de streaming HBO Max, y ya cuenta con confirmaciones que ilusionan a los fanáticos: no solo habrá una tercera temporada, sino que también se lanzará la edición completa del videojuego para PlayStation 5, que recopila ambas partes del título original.

Una historia que vuelve con más profundidad y nuevos personajes

Al igual que la secuela del juego, la segunda temporada se sitúa cinco años después de los eventos de la primera. Joel y Ellie, ahora asentados en Wyoming, intentan rehacer sus vidas en un mundo devastado por una pandemia fúngica que transforma a los humanos en criaturas agresivas, pero donde la amenaza más real sigue siendo la conducta humana.

Entre las incorporaciones más destacadas figura Kaitlyn Dever, quien dará vida a Abby, uno de los personajes más complejos y polarizantes del universo "The Last of Us", y que será el interés amoroso de Ellie, ahora convertida en adolescente. Además, Catherine O’Hara se suma como estrella invitada, aportando una cuota de dramatismo y talento consolidado al elenco.

Una serie que rompió moldes y marcó un hito

Desde su estreno, "The Last of Us" cosechó números récord: más de 8 millones de espectadores globales al cierre de su primera temporada, y se convirtió en la serie original de HBO más vista de la historia en Europa y Latinoamérica. Fue nominada a cinco premios Emmy principales y ganó ocho galardones técnicos en los Emmy Creativos.

El éxito de la adaptación televisiva no fue casual. Detrás del proyecto están Neil Druckmann, creador del videojuego, y Craig Mazin, responsable de la aclamada “Chernobyl”. Ambos lograron una narrativa centrada en las emociones humanas, priorizando el desarrollo de los personajes sobre la acción típica del género.

“The Last of Us no trata de zombis. Trata de personas que buscan sentido, amor y redención en un mundo roto”, repiten sus creadores. Y el público parece estar de acuerdo.

Protagonistas que traspasan la pantalla

Pedro Pascal, a sus 47 años, se consolidó como una de las figuras más queridas de la industria. Su carisma dentro y fuera de cámara –y su apoyo a causas sociales, como el orgullo por su hermana trans– lo convirtieron en un ídolo global.

En contraste, su personaje Joel es un antihéroe complejo, atormentado por la pérdida y la violencia, lo que amplifica el magnetismo de su actuación.

Bella Ramsey, joven estrella no binaria, logró un reconocimiento mundial gracias a su interpretación de Ellie. Venía de brillar en “Juego de Tronos”, pero en “The Last of Us” alcanzó una madurez actoral que fue celebrada tanto por la crítica como por el público.

Su decisión de mantener la candidatura a los Emmy para visibilizar a su comunidad fue un gesto tan potente como su talento.

El futuro del universo “The Last of Us”

Aunque por ahora solo existen dos partes del videojuego original, HBO ya confirmó que planea cuatro temporadas para completar la historia. Esto plantea un desafío narrativo: expandir el universo más allá del guion original del juego, algo que Craig Mazin anticipó como una oportunidad creativa para desarrollar personajes y nuevas tramas sin traicionar la esencia que convirtió a la serie en un fenómeno global.

Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO, sintetizó el espíritu del proyecto:

“Craig y Neil han entregado una continuación magistral. Estamos encantados de llevar su poder narrativo a una tercera temporada que será igualmente conmovedora y extraordinaria”.

Mientras tanto, los seguidores ya cuentan los días para el regreso de una historia que, entre la brutalidad del colapso y los restos de humanidad, sigue preguntándose lo más importante: ¿Con quién vale la pena sobrevivir?