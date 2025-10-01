La primera que publicó las buenas noticias fue Daniela Celis. La expareja de Thiago y madre de sus gemelas publicó en sus redes sociales: "Tenemos la enorme alegría de que Thiago continúa sin necesidad de respiración y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo".

Por su parte, Camila Deniz compartió con sus seguidores una sentida reflexión luego de que su hermano, Thiago Medina, mostrara claros signos de recuperación tras el grave siniestro vial que protagonizó con su moto.

¿Qué dijo Camilota sobre Thiago Medina?

En su cuenta de Instagram la exparticipante de Cuestión de peso informó: "Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros. Vio videos de sus bebés y se puso contento".

La que también se refirió a las últimas novedades respecto de la salud de Thiago fue su hermana, Camila Deniz, que tampoco paró de comunicar información sobre el exparticipante de Gran Hermano y de pedir cadenas de oración por él.

En las últimas horas, Camilota se sinceró y escribió en sus redes: "Hoy quiero abrir mi corazón con todos ustedes".

Y agregó: "Hubo momentos en los que sentí que me moría en vida, que la angustia me ahogaba y que no había salida. Pero hoy, gracias a Dios y a la fuerza de la oración, mi hermano está despierto. ¡Es un milagro!"

Luego agradeció a todos aquellos que colaboraron con la familia, ya sea donando sangre, rezando o incluso enviando mensajes de cariño: "Quiero agradecerles de todo corazón por cada mensaje, cada oración, cada palabra de aliento que me sostuvieron en este momento tan duro. Ustedes estuvieron ahí cuando más lo necesitaba".

Finalmente, reflexionó sobre lo verdaderamente importante en la vida de cada uno: "Que esto nos sirva para recordar que la vida es frágil, que hay que abrazar y disfrutar a quienes tenemos al lado, y que Dios existe y hace milagros. Gracias por estar".

¿Qué dijo Daniela Celis sobre la salud de Thiago Medina?

Daniela Celis volvió a dar nueva información sobre el estado de salud de Thiago Medina luego de que continúe internado en terapia intensiva pero con algunas mejorías.

Luego de que ella saliera a contar que el ex Gran Hermano tuvo un momento de reacción y consultó por sus hijas, lanzó otro comunicado donde aseguró: "Tenemos la enorme alegría de que continúa sin necesidad de respiración y con oxígeno a través de la cánula de alto flujo".

Mediante su cuenta de Instagram, siguió informando: "Está despierto, conversa con quienes lo cuidan y con nosotros. Vio videos de sus bebés y se puso contento".

"Seguimos pidiendo por su evolución y agradecemos a todos los que nos están cuidando y acompañando", concluyó Pestañela.

Previamente Daniela actualizó sobre el estado de salud de Thiago Medina, y brindó importantes novedades al contar que el ex participante de Gran Hermano "está despierto".

"¡Noticias de Thiago! Se pudo retitrar la ventilación mecánica", anunció Daniela emocionada. Sin embargo, aclaró que el ex Gran Hermano "recibe oxígeno a través de una cánula nasal de alto flujo".

Celis, madre de las mellizas de Thiago, detalló que "Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado". "Agradecemos el amor de los enfermeros que lo cuidan cada día y a todos los equipos del Hospital. Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todos", concluyó.

Minutos después, Daniela sumó un video, que la muestra un poco más tranquila, y donde revela que pudo comunicarse con Thiago.

"Es un proceso largo, puede tener altos y bajas, pero la fe, las oraciones que no falten hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital", dijo. "Estoy muy feliz. Lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas".